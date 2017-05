Peste 150 de consilieri judeteni vor sãrbãtori înfiintarea CJ Vaslui

joi, mai 25, 2017, 3:00

Consiliul Judetean (CJ) Vaslui va organiza în data de 23 iunie, un eveniment special, pentru a marca 25 de ani de la înfiintarea institutiei. Momentul desfãsurãrii aniversãrii va coincide cu Ziua Internationalã a Administratiei Publice Locale.

Vasile Mariciuc, vicepresedintele CJ Vaslui, a precizat cã la sedinta festivã vor fi invitati toti membii CJ-ului din ultimii 25 de ani. ‘Vom invita toti consilierii judeteni la aceastã sedintã festivã. Presedintii institutiei vor face parte din prezidiu. Vom invita, de asemenea, si toti vicepresedintii care au avut un mandat. Noi am identificat panã acum 198 de persoane care au fost consilieri judeteni. Rugãm presa sã ne ajute in promovarea acestui eveniment, pentru ca sã afle toti consilierii judeteni si sã poatã participa’, a spus Vasile Mariciuc. Panã acum, au fost schitate doar cateva dintre momentele care vor face parte din desfãsurãtorul evenimentului, printre care se numãrã vizionarea unui film despre activitatea CJ Vaslui din ultimii 25 de ani. ìVom dedica cateva minute anului 1992, cand a fost infiintatã institutia. Apoi, vor fi prezentate imagini pentru fiecare legislaturã. Am fãcut un calcul si vom face sedinta in Sala Mare a Palatului Adminsitrativ. Dacã va fi nevoie, vom schimba locatia intr-o sala mai mare. Acum, este important ca toti fostii membrii ai CJ Vaslui sã afle despre aceastã initiativã si sã participe la eveniment’, a mai spus Vasile Mariciuc.