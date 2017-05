Pensionari sãraci, pensionari bogati…

marți, mai 23, 2017, 3:00

Din cei 102.278 de pensionari din judetul Vaslui, un numãr de 30.300 de persoane primesc pensii mai mici de 520 lei. Pentru a putea încasa integral pensia minim garantatã, statul le acordã la pensie restul sumei pânã la nivelul de 520 lei. La polul opus, se aflã 85 de pensionari de lux, cea mai mare pensie ridicându-se la suma de 16.368 lei.

Potrivit datelor Casei Judetene de Pensii Vaslui, tabloul pensiilor incasate in judet aratã astfel: 1.543 pensii mai mari de 2.000 lei, 16.640 de pensii cuprinse intre 1.100 -2.000 lei, in timp ce 84.095 pensionari au pensii mai mici de 1.100 lei. Veniturile mici de care dispun pensionarii se reflectã in numãrul mare de persoane care se imprumutã la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP) Vaslui. În luna martie, institutia a acordat imprumuturi aproape cat in primele douã luni ale anului. Un numãr de 117 bãtrani au luat credite in valoare de 618.300 lei, media unui impru mut pe fiecare membru fiind de circa 3.900 lei. Tudorache Caloian, presedintele CARP Vaslui, a spus cã cele mai mici credite sunt in jur de 100 lei, iar cele mai mari sunt intre 2.500 – 5.000 de lei. ìPensiile sunt foarte mici, in jur de 500 lei dupã 35 de ani de muncã. Rãmai mut! Acordãm zeci de credite zilnic. Asta este situatia. Îti este groazã. Un procent de 80% din pensonari au pensiile sub 800 de leiî, a spus Tudorache Caloian. În prezent, CARP Vaslui are in total 4.708 membri activi, care achitã cotizatia lunarã si solicitã credite. Anul trecut, 2.199 de pensionari au solicitat si primit imprumuturi care se ridicã la suma de 7.467.150 de lei. Media lunarã a creditelor achitate de CARP Vaslui a fost de 662.226 lei.