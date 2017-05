Paznici de la «416» si camere video!

joi, mai 4, 2017, 3:00

Pe fondul înmultirii furturilor din locuintele din mediul rural, un raport al IPJ Vaslui arãtând o crestere de circa 43%, Primãria Cozmesti va institui pazã comunalã, cu beneficiari ai venitului minim garantat, si va instala 30 de camere de supraveghere video, distribuite în toate satele comunei. Dacã oamenii de la 416 nu se vor achita de sarcinile primite, ei vor pierde ajutorul social si, cu economiile realizate, vor fi angajati guarzi comunali. Aproape trei sferturi din comunele vasluiene nu au pazã comunalã, astfel cã exemplu Cozmestiului ar putea fi preluat si de alte UAT-uri.

Pentru a garanta siguranta conce – tãtenilor, Primãria Cozmesti va institui, cat de curand, un serviciu de pazã comunalã, cu costuri reduse. Încã de la inceputul anului, au fost alocati din buget bani pentru realiza rea unui sistem de supraveghere video in toate satele comunei, urmand a fi instalate nu mai putin de 30 de camere video, in puncte cheie. Totodatã, va fi instituit un corp de pazã comunal, constituit, in perioada verii, din 20 de paznici, care vor lucra 8 ore pe timp de noapte, si care, in primã fazã, vor patrula pe ulitele comunei. Odatã cu venirea sezonului rece, paza va fi asiguratã in douã schimburi, pentru descurajarea hotilor care actioneazã de obicei la adãpostul intunericulului. Cat de curand, vor fi construite chioscuri de pazã, in punctele nevralgice, unde vor sta paznicii care vor avea astfel si conditii, curent electric ori luminã, pentru desfãsurarea in bune conditii a activitãtii. ‘Gãselnita’ Primãriei Cosmesti este de folosire, pe rol de guarzi, a persoanelor beneficiare ale venitului minim garantat, cei de la ‘416’, pentru a reduce astfel povara asupra bugetului comunei. ‘În comunã sunt multi bãtrani si persoane singure, cei mai expusi la furturi sau alte infractiuni, iar siguranta lor este una dintre prioritãtile actualei administratii. De aceea, in bugetul pentru acest an am prevãzut sume care vor fi folosite in vederea implementãrii unui sistem de supraveghere video, dar si pentru alte mãsuri pentru in vederea cresterii sigurantei cetãtenilor. Vom construi, in punctele cele mai importante, chioscuri, care vor fi folosite in dublu scop: pentru paznicii de noapte, dar si pentru efectuarea plãtii pensiilor, indemnizatiilor sau a altor drepturi bãnesti, pentru ca postasii sã aibã un loc special destinat in acest scop, in loc sã impartã banii la carciumi. Cat priveste personalul de pazã, pentru a face economii la buget si a rezolva, astfel, alte probleme la fel de stringente, am considerat cã-i putem folosi pe cei de la ‘416’, care oricum trebuie sã presteze un numãr de ore in folosul comunitãtii. În acest scop, vom proceda la o selectie a celor pe care-i considerãm potriviti pentru a le aloca o asemenea responsabilitate, protectia bunurilor concetãtenilor lor. Din cei 180 de beneficiari ai venitului minim garantat inregistrati la nivelul comunei Cozmesti, vom gãsi in mod sigur persoane care, prin rotatie, sã facã serviciu de pazã comunalã. Cei care vor refuza, fãrã a prezenta motive obiective, vor rãmane fãrã acest ajutor financiar’, ne-a declarat Hristache Sima, primarul comunei Cozmesti, initiatorl proiectului. Argumentele primarului sunt sustinute de cel mai recent raport al IPJ Vaslui, care aratã nu faptul cã, in primele luni ale acestui an, au fost inregistrate 137 furturi din locuinte, cu 41 mai multe decat in 2016, cand au fost inregistrate doar 96 de fapte, asta pe fondul scãderii, la nivel global, a infractionalitãtii inregistrate in judetul Vaslui. Nici nu este de mirare, catã vreme ‘din totalul celor 81 de comune ale judetului Vaslui, doar 22 dintre primãrii, 27,16%, au depus eforturi concrete de organizare si executare a pazei comunale, prin personal propriu angajat si calificat. Dintre acestea, 59 de comune, 72,84%, nici mãcar nu au intreprins demersurile necesare organizãrii si functionãrii pazei comunale, fiind invocate lipsa fondurilor necesare’, asa cum se aratã in raportul IPJ Vaslui.