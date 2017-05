Pavilion de zi la Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui

marți, mai 30, 2017, 3:00

Consiliul Judetean Vaslui a dat undã verde construirii unui pavilion de zi în cadrul Spitalului Judetean de Urgentã. Acesta va cuprinde cabinete de chirurgie generalã (ortopedie/ traumatologie), ginecologie, medicinã internã, ORL, pneumologie, dermato-venerologie, oftalmologie, oncologie, pediatrie si chirurgie pediatricã.

Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui va avea, in viitor, un pavilion pentru spitalizare de zi. Consiliul Judetean (CJ) Vaslui a aprobat, in ultima sedintã, indicatorii tehnicoeconomici ai obiectivului de investitii ‘Construire Pavilion Spitalizare Ziî. Investitia are o valoare de 3,141 milioane de lei, iar implementare acesteia ar urma sã dureze 24 de luni. Pavilionul va fi dotat cu cabinete de chirurgie generalã (ortopedie/ traumatologie), ginecologie, neurolo gy, medicinã internã, ORL, pneumologie, dermato-venerologie, oftalmologie, oncologie, pediatrie si chirurgie pediatricã. Investitia este justificatã prin necesitatea de a avea ‘servicii de sãnãtate de callitate pentru locuitorii municipiului Vaslui, concomitent cu cheltuieli mici de exploatare si confortul sporit al utilizatorilor’, asa cum se aratã in expunerea de motive a hotãrarii aprobate de CJ Vaslui. Pe langã cabinetele medicale amintite, noua policlinicã va fi dotatã cu un punct de recoltare a probelor biologice, post de lucru centralizat pentru asistentele medicale, salã de tratamente, un mic oficiu alimentar, spatii pentru materiale sanitare si consumabile, spatii pentru depozitarea lenjeriei murdare si curate, spatii pentru depozitarea deseurilor periculoase, altele pentru ustensilele de curãtenie, vestiare pentru personal si grupuri sanitar si serviciu de internare – externare. ‘Spitalizarea de zi este un serviciu de care pot beneficia toti pacientii asigurati care necesitã investigatii pentru diagnostic rapid si sigur, monitorizare si tratament intr-un timp redus de maxim 12 ore, monitorizarea afectiunilor cronice, exploatarea preoperatorie, interventii de microchirurgie, controale postoperatorii care nu se pot realiza in ambulator’, se mai aratã in acelasi document.