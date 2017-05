Ori fumãm narghilea, ori nu mai fumãm!

vineri, mai 19, 2017, 3:00

Miercuri, în PTF Albita, inspectorii vamali si politistii de frontierî au descoperit, ascunse în diverse spatii dintr-un autocar, 400 kg de tutun aromat pentru narghilea.

Miercuri, 17 mai, in jurul orei 21.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Albita s-a prezentat, pentru efectuarea formalitãtilor de control pentru a intra in tarã, Nicolai G., in varstã de 28 de ani, domiciliat pe raza judetului Ilfov, conducand un autocar marca Bova, inmatriculat in Republica Moldova, ce efectua o cursã regulatã pe relatia Chisinãu – Cluj Napoca. În baza profilului de risc, s-a procedat la efectuarea unui control amãnuntit asupra autocarului si persoanei, ocazie cu care echipa comunã de control, formatã din lucrãtori vamali si politisti de frontierã, a descoperit ascunse intr-un compartiment din dormitorul soferului, acoperite cu un capac, in locul rezervorului de apã din spatele toaletei si sub toaletã, in scopul sustragerii de la controlul de frontierã, 400 de pachete a cate 1 kg fiecare cu tutun aromat pentru narghilea. Conform prevederilor legale, a fost luatã mãsura retinerii bunurilor descoperite, in valoare de 18.000 lei si sanctionarea contraventionalã a persoanei cu amendã in valoare de 10.000 lei.