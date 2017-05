Numãrul salariatilor este în crestere

miercuri, mai 3, 2017, 3:00

La sfarsitul lunii februarie 2017, in judetul Vaslui se inregistra un numãr total de 55.492 salariati. Potrivit datelor ultimului buletin statistic publicat de Directia Judeteanã de Statisticã (DJS) Vaslui, fatã de februarie 2016, cand pe piata muncii activau 53.653 salariati, se inregistreazã o crestere 3,4%. În luna februarie, castigul salarial mediu brut a fost de 2.545 lei. Peste medie s-a castigat in servicii (2.898 lei), iar sub medie s-au situat castigurile din industrie plus constructii, cu 2.043 lei, si din agriculturã, silviculturã si pisciculturã, cu 1.895 lei. În aceeasi lunã, castigul salarial mediu net a fost de 1.828 lei. Peste medie s-a castigat in servicii (2.066 lei), iar sub medie s-au situat castigurile din industrie plus constructii, cu 1.491 lei, si din agriculturã, silviculturã si pisciculturã, cu 1.374 lei. ßÎn februarie 2017, conform ANOFM, s-au inregistrat 16.056 someri din care circa 35% femei. Rata somajului a fost de 10,9% in februarie 2017, usor in descrestere fatã de februarie 2016 (11%), iar in randul femeilor somajul a fost de 7,9%. În februarie 2017, judetul Vaslui s-a situat (alãturi de judetele Mehedinti si Teleorman cu 10% respectiv, 9,9%) in topul somajului, in conditiile in care rata somajului la nivel national a fost de 4,7%’, se aratã in buletinul DJS Vaslui. În ultimul trimestru al anului trecut, numãrul mediu al pensionarilor de asigurãri sociale de stat a fost de 81.778 persoane. Pensia medie lunarã a pensionarilor de asigurãri sociale de stat a fost de 777 lei, in crestere cu circa 5% fatã de aceeasi perioadã din anul precedent (741 lei).