«Nu functioneazã niciun program, nu putem nici mãcar coresponda prin mail»

Sistemul informatic al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat nu functioneazã dupã recentele atacuri cibernetice. Este blocatã comunicarea cu mediul de afaceri, a declarat Mihai Ionescu, secretarul general al Asociatiei Exportatorilor si Importatorilor. ‘Astãzi (ieri, n.r.), am incercat din nou sã verific dacã sistemul informatic al Ministerului pentru Mediulul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat functioneazã. Este blocat total dupã atacurile cibernetice. Toate actiunile noastre sunt blocate. Nu functioneazã niciun program si nu putem nici mãcar coresponda prin mail’, a declarat, pentru Mediafax, Mihai Ionescu. Situatia a fost confirmatã si de surse din cadrul ministerului, care au precizat cã sistemul functioneazã partial si cã mai dureazã panã sã fie complet repus in functiune. Curand, ministerul urmeazã sã lanseze mai multe programe dedicate mediului de afaceri, printre care si Start Up Nation, inscrierile urmand sã se facã exclusiv online.