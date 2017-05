Noi trasee de transport public judetean

joi, mai 25, 2017, 3:00

Vineri, in cadrul sedintei Consiliului Judetean (CJ) Vaslui, se va supune la vot un proiect de hotãrare privind actualizarea programului de transport public judetean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013 – 2019. Compartimentul de Trasnsport Public Judetean din cadrul CJ Vaslui a analizat intregul pachet de propuneri pentru actualizarea programului de transport public judetean de persoane. Bilantul intregului pachet de solicitãri pentru actualizãri este urmãtorul: 24 de trasee pentru care se propun modificãri, 11 trasee pentru care se acceptã modificãri, iar pentru restul de 13 trasee nu sunt acceptate modificãri. La actualizarea programului de transport pentru perioada 2013 – 2019 s-au avut in vedere prelungiri de curse, numãrul curselor, intervale orare, actualizãri de trasee neatribuite si zile de circulatie care sã satisfacã in cea mai mare parte solicitãrile cetãtenilor, ale navetistilor, elevilor, comerciantilor si a altor categorii de persoane. ‘CJ Vaslui are competenta de actualizare perioadicã a traseelor si programului de trasport, in functie de necesitãtile de deplasare a populatiei si in corelare cu transportul public interjudetean, international, feroviar, aerian sau naval de persoane existent, precum si corelarea intre modalitãtile de realizare a serviciului de transport public local de persoane cu autobuze, troielbuze, tramvaie si in regim de taxi, dupã caz. De asemenea, CJ-ul coopereazã cu consiile locale cu privire la dezvoltarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate de interes judetean si pentru corelarea acestuia cu transportul public local de persoane la nivelul localitãtilorî, se aratã in expunerea de motive la proiectul de hotãrare.