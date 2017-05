Noi premii pentru olimpicii vasluieni

vineri, mai 5, 2017, 3:00

Reprezentantii judetului Vaslui la fazele nationale ale Olimpiadelor de Matematicã si de Pedagogie – psihologie au fãcut o figurã mai mult decât frumoasã, revenind de la Timisoara, respectiv Arad, încãrcati de premii. Patru din cei cinci componenti ai delegatiei vasluiene la faza finalã a Olimpiadei de matematicã au cîstigat medalii de bronz, cel de-al cincilea ratând de foarte putin aceastã performantã. În ceea ce priveste Olimpiada de Pedagogie – psihologie, toti cei 7 elevi de la Liceul Pedagogic „Ioan Popescu” din Bârlad au avut rezulate foarte bune, unul dntre ei, Ana-Maria-Gabriela Hutuleac cîstigând premiul I la disciplina „Didactici inovative”.

Zestrea de medalii obtinute de elevii din judetul Vaslui la olimpiadele si concursurile nationale din acest an continuã sã creascã, dovedind, incã o datã, valoarea scolii vasluiene. La faza nationalã a Olimpiadei de matematicã, desfãsuratã la sfarsitul lunii aprilie la Timisoara sub patronajul Societãtii de Stiinte Matematice din Romania, patru dintre componentii lotului vaslu – ian au obtinut medalii de bronz. Este vorba, la clasa a VIII-a, de Alin Constantin Sava, elev al Scolii Gimnaziale ßAlexandra Nechita’ din Vaslui, la clasa a X-a, Andreea Agheorghiesei – Liceul Teoretic ‘Mihail Kogãlniceanu’ Vaslui, Francesca Maria Iovu, elevã a Colegiului National ßCuza Vodã’ din Husi, la clasa a XI-a, si, din ultimul an de liceu, Dragos Constantin Ciocan – Liceul Tehno logic ßNicolae Iorga’ Negresti. Un alt elev al liceului negrestean, Marius Angel Butnaru, a ratat de putin (primul sub linie!) castigarea unei medalii similare, la categoria destinatã elevilor de clasa a IX-a. Rezultatele vasluienilor sunt cu atat mai meritorii cu cat la startul fazei nationale a Olimpiadei de matematicã din acest an s-au aliniat nu mai putin de 372 de concu – renti de la cele mai prestigioase licee si colegii din tarã, unii dintre ei componenti ai loturilor nationale din anii trecuti. În ceea ce priveste Olimpiada de Pedagogie – psihologie, a cãrei fazã nationalã a avut loc la Arad, trebuie spus cã toti componentii lotului national au fost selectati, in urma fazei judetene, de la aceeasi unitate de invãtãmant: Liceul Pedagogic ‘Ioan Popescu’ din Barlad. Ei sau intors acasã cu nu mai putin de 7 premii, cel mai important dintre ele, premiul I la disciplina ‘Didactici inovative’, fiind castigat de eleva de clasa a XII-a, Ana-Maria-Gabriela Hutuleac, la aceeasi disciplinã o colegã a ei, Andreea Enache, adjudecandu-si premiul III. Alti doi elevi, Carmen Panaite si Cristina-Gabriela Stavãr, din clasele a X-a, respectiv a XI-a, au obtinut mentiuni la disci – plinele ‘Psihologie generalã’ si ßPsihologia varstelor’, in timp ce eforturile elevelor de clasa a X-a Elena-Bianca Manoliu, Alice- Beatrice Giuscã si Andreea Codreanu au fost rãsplãtite de organizatori cu premii speciale.