Nici polite de asigurare, nici daune plãtite!

miercuri, mai 3, 2017, 3:00

Judetul Vaslui are cele mai putine polite de asigurare obligatorie a locuintei din toatã Moldova. Cu doar 16.241 polite active, Vasluiul nu a primit în 2017 nicio sumã de bani drept daune plãtite persoanelor asigurate. Chiar dacã au fost inundatii în zona municipiului Bârlad si la Dragomiresti, fãrã polite de asigurare, cei afectati nu primesc niciun leu.

La data de 31 martie 2017, in judetul Vaslui erau inregistrate 16.241 polite de asigurare obligatorie a locuintei. Potrivit datelor prezentate de Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale, 11.172 polite active sunt cumpãrate la nivel urban si 5.069, in mediul rural. Raportat la numãrul total al locuintelor inregistrate in judetul Vaslui, gradul de cuprindere al politelor de asigurare este de numai 9,23%. Conform datelor obti – nute in urma recensãmantului din luna octombrie 2011, numãrul gospodãriilor recenzate din judetul Vaslui se ridicã la 141.557 de gospodãrii, 166.279 locuinte, si un numãr de 123.175 clãdiri. Mãrimea medie a unei gospodãrii in judetul Vaslui este de 2,64 persoane/gospodãrie (264 persoane la 100 gopodãrii ale populatiei). Aceastã mãrime este mai micã in mediul urban (2,52 persoane pe o gospodãrie), comparativ cu mediul rural (2,71).

Ce daune se platesc în judetele Moldovei?

La sfarsitul primului trimestru din acest an, Vasluiul avea cele mai putine polite de asigurare active din Regiunea Nord-Est 1. Potrivit datelor statistice, situatia pe judete este urmãtoarea: Iasi – 55.520 polite, Bacãu – 48.264 polite, Suceava – 45.691 polite, Neamt – 29.418 polite, Botosani – 16.477 polite. În anul 2017, Pool-ul de Asigurare nu a achitat nicio sumã de bani drept daune persoanelor asigurate in judetul Vaslui. La nivelul Regiunii Nord Est, doar judetele Vaslui si Botosani nu au polite de asigurare obligatorie a locuintei plãtite. Spre comparatie, in judetul Bacãu au fost plãtite daune in valoare de 30.409 lei, Suceava – 26.677 lei, Iasi – 2.929 lei, Neamt – 2.578 lei. Potrivit legii privind asigu – rarea obligatorie a locuintelor (Legea nr. 260/2008), proprie – tarii de locuinte sunt obligati sã incheie polite de asigurare obligatorie a locuintelor, suma maximã asiguratã fiind de 20.000 euro pentru locuintele tip A si de 10.000 euro pentru locuintele tip B. Prima anualã obligatorie este de 10 euro, in cazul locuintelor tip B, si de 20 euro in cazul locuintelor tip A. Asigurarea obligatorie acoperã trei riscuri naturale: cutremure, inundatii si alunecãri de teren.