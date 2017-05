Moldovean cercetat pentru dare de mita

miercuri, mai 3, 2017, 3:00

La sfarsitul sãptãmanii trecute, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita s-a prezentat pentru efectuarea formalitãtilor necesare trecerii frontierei, pe sensul de intrare in tarã, ca pasageri intr-un autocar cursã regulatã pe ruta Chisinãu – Berlin, Vladimir P., cetãtean din R. Moldova, in varstã de 34 de ani, si Vasile I., cu cetãtenie romanã si R. Moldova, in varstã de 37 de ani. În timpul controlului de frontierã, in momentul solicitãrii documentelor de identitate, politistul de frontierã care efectua controlul a observat, in port-documentul lui Vasile I. o altã carte de identitate, cu insemnele autoritãtilor romane, fapt pentru care a solicitat-o la control. Existand suspiciuni cu privire la autenticitatea cãrtii de identitate depistate cu ocazia controlului, politistii de frontierã au procedat la efectuarea de verificãri suplimentare, in urma cãrora au constatat cã documentul in cauzã nu indeplineste conditiile de formã si fond ale unuia autentic, acesta fiind fals total. În momentul in care celor douã persoane li s-a adus la cunostintã cã documentul este fals, Vasile I. a oferit politistului de frontierã suma de 50 de dolari pentru a nu fi luate mãsuri legale impotriva sa. Politistul de frontierã a refuzat categoric suma de bani oferitã si i-a adus la cunostintã lui Vasile I. cã fapta sa constituie infractiunea de dare de mitã. Deoarece persoana in cauzã a insistat ca politistul de frontierã sã primeascã suma de bani oferitã, politistul si-a informat sefii ierarhici despre situatia creatã, fiind anuntate si autoritãtile abilitate din cadrul Serviciului Judetean Anticoruptie Vaslui, care sau prezentat in PTF Albita pentru luarea mãsurilor legale. În cauzã se efectueazã cercetãri sub aspectul sãvarsirii infractiunilor de fals material in inscrisuri oficiale si dare de mitã.