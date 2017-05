Moarte naturalã, accident, sinucidere sau crimã?

vineri, mai 5, 2017, 3:00

O femeie în vârstã de 47 de ani a fost gãsitã de o prietenã, moartã, în cada plinã cu apã din apartamentul în care sãstea cu chirie în muncipiul Vaslui. Criminalistii au demarat o anchetã pentru a stabili împrejurãrile decesului, nefiind exclusã nici varianta unui act criminal.

Ieri dimineatã, prietena unei femei din Cozmesti, care insã locuia cu chirie in Vaslui, intr-un apartament din apropierea Liceului Teoretic ‘Emil Racovitã’, a mers in vizitã la aceasta. Alertatã de faptul cã prietena ei nu a rãspuns nici la usã, si nici la telefon, ea a pãtruns in apartament, avand cheia de la intrare. Odatã intratã, a avut surpriza sã-si gãseascã prietena moartã in cada plinã cu apã, drept care a anuntat imediat evenimentul la numãrul de urgentã 112. Cadrele medicale de pe ambulanta trimisã la fata locului nu au putut face nimic pentru victimã, care era decedatã de mai multe ore. Imediat, politistii Serviciului de Investigatii criminale din cadrul IPJ Vaslui au deschis o anchetã pentru stabilirea imprejurãrilor in care s-a produs decesul, iar corpul neinsufletit a fost transportat la Serviciul de Medicinã Legalã in vederea efectuãrii necropsiei. ‘Pentru moment, nu ne putem pronunta cu privire la cauza producerii decesului, fiind luate in calcul mai multe variante’, au declarat reprezentantii IPJ Vaslui. Cercetãrile vor stabili dacã este vorba de un deces din cauza naturale, un accident, sinucudere sau poate chiar un act criminal.