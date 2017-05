Minorã de 14 ani, strangulatã de viitorul «logodnic»

luni, mai 8, 2017, 3:00

La doar o lunã dupã ce a împlinit 14 ani, o minorã din Draxeni, comuna Gherghesti, si-a gãsit tragicul sfârsit, strangulatã de un tânãr de 20 de ani, din comuna vecinã, Ivãnesti, cu care pãrintii fetei doreau sã o mãrite. Timp de 3 zile, cât au durat cãutãrile fetei dispãrute, ucigasul a sustinut cã fata e vie si nevãtãmatã, iar el ar fi condus-o pânã aproape de casa ei, unde minora voia sã ajungã. Abia dupã ce a fost descoperit trupul neînsufletit, ascuns într-un sant din apropierea locuintei ucigasului, acesta si-a recunoscut fapta. Conform anchetatorilor, fata nu ar fi fost abuzatã sexual, desi se pare cã acesta ar fi fost motivul crimei.

‘Poveste de dragoste cu forta’ si final tragic intr-o comunã din judetul Vaslui. Pãrintii Maricicãi Dragomir, din Draxeni, comuna Gherghesti ar fi vrut sã-si mãrite fata cu Ionut Ursu, un tanãr din comuna vecinã, Ivãnesti, chiar dacã aceasta abia implinise 14 ani. O primã intalnire intre cei doi avusese loc pe 1 mai, cand familia bãiatului au fost in vizitã la cea a fetei, pentru ca, douã zile mai tarziu, socrii mici sã le intoarcã vizita. Dupã ce a petrecut si a bãut, mama fetei a decis sã inopteze la familia bãiatului, insã fata a decis sã se intoarcã acasã, fiind insotitã de cel care urma sã-i devinã logodnic. A doua zi, femeia a constatat lipsa fetei si, pentru cã aceasta nu ajunsese nici la domiciliu, a anuntat la politie disparitia ei. În urma investigatiilor desfãsurate la rudele si apropiatii fetei, politistii au suspectat cã minora ar putea fi victima unei infractiuni, astfel cã, incã din ziua sesizãrii disparitiei, au fost demarate cãutãrile, la care fost mobilizati atat politisti, cat si jandarmi, lucrãtori ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgentã si sãteni. Dupã 3 zile, in cursul zilei de sambãtã, 6 mai, trupul neinsufletit minorei a fost descoperit ascuns sub niste mãrãcini, intr-un sant de pe raza satului Valea Canepii, comuna Ivãnesti, in apropierea locuintei tanãrului. În jurul gatului, minora prezenta urme de strangulare. Pe tot parcursul cercetãrilor, Ionut Ursu a declarat cã fata e vie si nevãtãmatã, iar el ar fi condus-o panã aproape de casa ei, la Draxeni. Mai mult, fratele acestuia a participat la cãutãri impreunã cu una din surorile victimei, crezand in cele spuse de Ionut. Abia dupã ce a fost gãsit trupul victimei, Ionut a recunoscut cã a ucis-o pe copilã si a ascuns trupul acesteia. El a povestit anchetatorilor cã s-a oferit sã o conducã pe victimã acasã, la Draxeni, luand cu el o sticlã de vin. Pe drum, dupã ce initial a incercat so imbete, a vrut sã intretinã relatii sexuale cu minora si, infuriat de refuzul acesteia, a lovit-o si apoi strangulat-o chiar cu siretul de la adidasii fetei. Trupul victimei a fost transportat la Serviciul de Mecicinã Legalã in vederea necropsiei, insã anchetatorii sustin cã nu sunt indicii cã fata ar fi fost agresatã sexual. Retinut de politisti, Ionut Ursu a fost deferit instantei cu propunerea de arestare preventivã pentru comiterea infractiunii de omor calificat, faptã pentru care, dacã va fi gãsit vinovat, riscã panã la 25 de ani de inchisoare.