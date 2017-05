luni, mai 8, 2017, 3:00

Pentru a marca Ziua Internationalã a Cãrtii pentru Copii si Tineret, important eveniment – de la a cãrui lansare s-au împlinit 50 de ani în 2017, Asociatia Bibliotecarilor din România – Filiala Vaslui a organizat la Centrul Eminescu Bârlad întalnirea de suflet “Mihai Apostu, poetul – bibliotecar”.

În deschidere gazda intalnirii, Geta Modiga, custodele centrului, a arãtat importanta profesiei, rolul si rostul ei in viata socialã, avatarurile momentului, dar si perspectiva nobilã a muncii cu cartea, care va rãmane pururi instrument de formare, de documentare si de conservare a creatiei si inteligentei umane. A anticipat momentul de gratie al intalnirii prin prezentarea poetului Mihai Apostu, invitat aici in dubla sa calitate, de poet si bibliotecar, subliniindu-i cu admiratie si pretuire realizãrile sale, dar mai ales sarguinta sa in a-si insusi tendintele moderne ale biblioteconomiei, ca si tehnicile actuale din activitatea bibliotecarului. Doctorul Valeriu Lupu a felicitat lumea bibliotecarilor frumos repre – zentatã la eveniment si a subliniat fericita imbinare a activitãtii de bibliotecar si poet pe care a trãit-o cu satisfactie si activitate creativã de exceptie luceafãrul poeziei noastre, Mihai Eminescu, care nu inceta sã considere activitatea de bibliotecar ca fiind una ßstiintificã si literarã’. Un moment aparte l-a constituit analiza stilisticã si de continut al poeziei poetului Mihai Apostu, realizatã de o manierã extrem de profesionistã de cãtre poeta Anca Balan, care a incantat audienta prin prestatia sa de pe pozitia unui tovarãs de breaslã, dar si a unui critic literar de finete. A urmat analiza volumului ‘Lumina vine din interior’ prezentatã de reputatul critic literar si literat Gheorghe Clapa, un fin observator si analist al actului de culturã de aici si de pretutindeni. Realizãrile poetului in calitatea sa de bibliotecar au fost elogiate in continuare de profesor Valentina Lupu, in calitatea sa de presedintã a Asociatiei Bibliotecarilor Scolari. Din cuvantul domniei sale a reiesit mai ales caracterul inovativ al bibliotecarului Mihai Apostu, ale cãrui initiative, metode si tehnici menite sã atragã cititorii cãtre lumea cãrtii sunt adevãrate exemple de devotament si dragoste pentru profesie. A incheiat adresand felicitari bibliotecarilor, afirmand cã activitatea poetului Mihai Apostu onoreazã aceastã lume dedicatã cãrtii. Mihai Apostu s-a prezentat ca poet si bibliotecar, subliniind momentele importante ale devenirii sale, momente care nu au fost nici simple si nici lipsite de dificultãti. În prezentarea celor opt volume publicate, a recitat din fiecare volum cate douã-trei poezii semnificative, in care patosul creatorului, care are ceva de spus si stie mai bine ca oricine sã-l spunã, a incantat efectiv audienta, creand o atmosferã de adevãratã emulatie si trãire spiritualã. Impresia generalã a fost a unui adevãrat regal de poezie in care frumusetea limbii, vocatia creatorului si munca bibliotecarului sau regãsit in toatã splendoarea lor.

Bibliotecar Luminita- Ludmila Zuran