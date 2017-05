Mascatii au întors pe dos lumea interlopã a Bârladului

vineri, mai 5, 2017, 3:00

Descinderi în fortã, ieri dimineastã, ale trupelor speciale ale Politiei si Jandarmeriei la domiciliile mai multor indivizi certati cu legea din Bârlad si comunele limitrofe. În total, au fost efectuate 18 perchezitii si puse în aplicare 14 mandate de aducere. La sediul Politiei Bârlad, zeci de masini au adus la audieri mai multi bãrbati, mare parte dintre ei încãtusati, întrucât sunt cercetati pentru comiterea unor infractiuni cu violentã.

Bãtãile si scandalurile din locurile publice, si nu numai, din Barlad au fost mereu o problemã pentru politistii din localitate. Însã, in ultima perioadã, unele conflicte au ecaladat, motiv pentru care procurorii si oamenii legii au decis sã punã piciorul in prag. Numai in ultimele luni in oras s-au organizat mai multe actiuni de combatere a infractiunilor cu violentã, insã cea desfãsuratã ieri a fost cea mai amplã. Astfel, in jurul orei 10.00, peste 20 de masini ale Politiei si Jandarmeriei s-au deplasat concomitent la locuintele a 18 persoane, din care 15 in Barlad si trei in comunele limitrofe orasului. Fiind vorba despre indivizi violenti, primii care au intrat in actiune au fost mascatii, care de altfel au si incãtusat mai multe persoane pentru a le transporta la sediul Politiei pentru audieri. Rand pe rand, aici au ajuns toti cei cãutati, insã actiunea incã se mai afla in desfãsurare chiar si la inchiderea editiei. O parte dintre suspecti – in special cei care au fost doar insotiti de politisti – au refuzat sã facã declaratii la intrarea in sediul politiei, limitandu-se doar la a spune cã nu stiu de ce au fost adusi la audieri. În paralel, anchetatorii – care au colaborat cu aproape toti politistii de la posturile de politie locale din cele mai multe comune invecinate Barladului – au ridicat din domiciile perchezitionate mai multe obiecte care ar putea proba activit – atea infractionalã a suspectilor. ßÎn acest moment, avand in vedere amploarea actiunii, nu putem preciza decat cã s-au desfãsurat, sub coordonarea procuro – rilor de la Parchetul de pe langã Judecãtoria Barlad, un numãr de 18 perchezitii domiciliare, la locuintele unor persoane bãnuite de comi – terea unor infractiuni cu violentã. Totodatã, au fost puse in aplicare un numãr de 14 mandate de aducere, in vederea audierii. Dupã ce se va finaliza si aceastã activitate vom putea oferi mai multe informatii’, ne-a declarat Iulian Petre, purtãtorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui.