Mandate puse în aplicare de politisti

vineri, mai 12, 2017, 3:00

În cadrul activitãtilor desfãsurate în aceastã sãptãmanã de politistii vasluiani, au fost puse in aplicare trei mandate de executare a pedepsei cu inchisoarea. Unul din mandate a fost emis de autoritãtile italiene pe numele unui bãrbat cu dublã cetãtenie. Astfel, politistii Serviciului de Investigatii Criminale Vaslui au fost sesizati de cãtre politistii de frontierã cu privire la faptul cã l-au identificat, la intrarea in tarã, pe Gheorghe B., de 26 de ani, bãrbat cu dublã cetãtenie, romano-moldoveneascã. Pe numele acestuia, autoritãtile judiciare italiene au emis mandat european de arestare, bãrbatul fiind cercetat pentru sãvarsirea infractiunii de trafic de droguri. Gheorghe B. a fost prezentat, joia trecutã, la Parchetul de pe langã Curtea de Apel Iasi, care a dispus, in baza semnalãrii emise de Biroul SIRENE Italia din cadrul Centrului de Cooperare Politieneascã Internationalã, retinerea acestuia pentru 24 ore. Acesta urmeazã sã fie prezentat la Curtea de Apel Iasi. Politistii Sectiei 3 Politie Ruralã Barlad l-au identificat pe raza comunei Fruntiseni pe Ion V., de 48 de ani, din aceeasi localitate. Pe numele acestuia, Judecãtoria Barlad a emis mandat de executare a pedepsei de 2 ani inchisoare, pentru comiterea infractiunii de distrugere. Bãrbatul a fost condus in vederea incarcerãrii la Penitenciarul Vaslui. Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Vaslui au pus in aplicare mandatul de executare emis de Judecãtoria Barlad pe numele lui Andrei S., de 28 de ani, din municipiul Barlad. Bãrbatul a fost condamnat la 3 ani inchisoare pentru sãvarsirea infractiunii de lipsire de libertate. Tanãrul a fost condus la Penitenciarul Vaslui, in vederea executãrii pedepsei dispuse.