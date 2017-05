Maidanezii Bârladului, tot mai agresivi

joi, mai 4, 2017, 3:00

În ultimele zile, din ce in ce mai multi barlãdeni au inceput sã reclame, din nou, agresivitatea excesivã a cainilor fãrã stãpan care incã nu au fost stransi si dusi in padocurile orasului. Unii maidanezi, care panã mai ieri misunau precum furnicile in special in zona pietei centrale a orasului, siau mutat teritoriile spre zonele de sud si nord ale Barladului. Aici, numãrul cainilor fãrã stãpan il depseste, uneori lejer, pe cel al copiilor care se joacã in parcuri. Nenorocirea este cã, de cand cu temperaturile tot mai ridicate, cainii au devenit agresivi si atacã la cel mai mic semn. Mai ales cã unele cãtele fie au fãtat, fie incã mai sunt in cãlduri. În plus, incãlzirea vremii din ultimele zile este, cateodatã, suficient pentru ca animalele sã isi infigã coltii chiar si in trecãtorii linistiti, care nu ii provoacã in niciun fel. Cazurile cele mai multe au fost semnalate in zona Statiei CFR Barlad (sud), dar si in cea a Grãdinii Publice (nord). Dacã in sud numãrul copiilor nu este atat de mare, in nord, in fiecare searã, Grãdina este asaltatã de sute de copii si bãtrani. Printre copaci sau prin tufisuri animalele stau la umbrã si parcã asteaptã un semn cat de mic pentru a reactiona agresiv. ßTreci pe alei si nici nu ii vezi. Îi auzi imediat maraind din tufe sau de dupã copaci. Ti-e si fricã sã mai mergi inainte, cã nici nu stii de unde poate apãrea. Sar si latra la toatã lumea, de la copiii care se joacã sau merg cu bicicletele prin parc panã la noi, cei in vãrstã, care stãm linistiti pe bãnci, cu nepoteii’, s-a plans autoritãtilor o barlãdeancã in varstã. În sud, in special in zona unor garaje de pe strada General Milea, reclamatiile curg garlã de luni bune. Aici, spun oamenii, dupã lãsarea intunericului nimeni nu mare are curaj sã meargã la propriile garje decat cu… bata la purtãtor. ßÎnainte, te mai fãceai ca ridici o piatra de jos si fu geau. Acum, parcã au innebunit! Probabil ne cunosc si nu mai au nicio fricã. Din contrã, te fixeazã cu privirea si imediat dau sã muste dacã faci vreo miscare bruscã. Dar chiar am ajuns sã mã feresc eu de animale, in loc sã le fie lor fricã de oameni?’, spunea supãrat proprietarul unui garaj din zonã. Oricat de supãrat ar fi acesta, trebuie sã se stie cã, oricat de mult ar vrea, autoritãtile nu au cum sã intervinã si sã ia de pe strãzi cainii fãrã stãpan. Asta pentru cã procesele de sterilizare si de adoptie pe care s-a angajat sã le punã in practicã ONG-ul cu care primãria are un contract ferm sunt de duratã. Oricum, lunar, cel putin 40 de caini fãrã stãpan sunt adoptati de cetãteni germani, numãrul total de animale care au luat drumul Germaniei fiind de circa 400, panã in prezent.