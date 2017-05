Mai multi angajatori, mai putini angajati

joi, mai 18, 2017, 3:00

Economia judetului Vaslui s-a îmbogãtit, în ultimul an, cu 280 noi angajatori activi. Dacã numãrul firmelor este în crestere, numãrul contractelor active scade, iar tot mai multe contracte sunt cu normã de muncã partialã. Patronatul sustine cã multi salariati sunt tinuti la negru, în conditiile în care taxele plãtite la stat pentru un muncitor sunt de 500 lei/lunã. Majorarea salariului minim brut pe economie la 1.450 de lei este un alt motiv care amplificã fenomenul muncii la negru.

În cursul anului trecut, in economia judetului Vaslui au intrat 280 de noi angajatori activi. De la un numãr de 5.682 de angajatori, in luna mai 2016, mediul de afaceri local a ajuns la 5.962, in luna mai. Dacã numãrul de angajatori este in crestere, numãrul contractelor de muncã active s-a redus, 385 de contracte dispãrand numai in ultimul an. Potrivit datelor Inspectoratului Teritorial de Muncã (ITM) Vaslui, in aprilie 2016, erau inregistrate un total de 60.070 contracte active, din care 54.458 contracte pe o perioadã nedeterminatã, iar restul pe o perioadã determinatã. În prezent, in judet sunt inregistrate 59.685 contracte individuale de muncã active, din care 48.644 sunt cu normã de lucru intreagã, iar 11.041 figureazã cu normã de muncã partialã. Ionel Constantin, presedintele Camerei de Comert, Industrie si Agriculturã (CCIA) Vaslui, indeamnã firmele sã angajeze salariatii cu normã intreagã, nu partialã, pentru cã in acest fel sunt apãrati atat angajatorul, cat si angajatul. ìLegea va corecta astfel de situatii si, indiferent de norma de lucru la care este angajat muncitorul, patronul va plãti integral obligatiile la stat. Eu cred cã multe persoane care sunt angajate cu normã de lucru partialã sunt tinute la negru. Cat priveste numãrul mai mic de contracte de muncã, este posibil ca firmele din constructii sã cheme oamenii la lucru in perioada urmãtoareî, a spus Ionel Constantin. Pentru o dezvoltare durabilã a economiei locale, intreprinzãtori au nevoie de ajutorul autoritãtilor publice ale statului. ìAvem nevoie de ajutor din partea autoritãtilor centrale, dar si de la nivelul autoritãtilor locale. Pe langã relaxarea fiscalitãtii, o serie de facilitãti constau in asigurarea pentru firme a servicilor de apã si canal, electricitate, gaze naturale, drumuri bune etc. Aceste facilitãti trebuie asigurate pentru locatiile unde se lucreazã nu pentru birorurile firmelorî, a mai spus Ionel Constantin.

Avertizari confirmate

La inceputul acestui an, reprezentantii patronatelor au estimat cã, pe termen scurt, fenomenul muncii la negru se va amplifica. În conditiile in care costul fortei de muncã este incã foarte ridicat, vor fi destui agenti economici care vor apela la munca la negru. ‘Taxele pe forta de muncã nu s-au relaxat, iar obligatiile angajatorului privind forta de muncã sunt ridicate. Din acest motiv, in unele conjuncturi, se va proceda la eludarea legii. E greu de judecat. Este posibil ca si majorarea salariului minim brut pe economie la 1.450 de lei sã amplifice fenomenul muncii la negruî, a spus Ovidiu Copacinschi, presedintele Asociatiei Patronale a Întreprinderilor Mici si Mijlocii Vaslui. Practic, pe noul salariul minim brut, un angajator are de achitat la stat taxe pentru un salariat de circa 500 de lei. ‘Aceastã sumã nu poate fi sustinutã. Dacã vrei sã iti mentii activitatea, apelezi la munca la negru; dacã vrei sã respecti legea, dai omul afarã sau iti inchizi firma’, a mai explicat Copacinschi. Anul trecut, ITM Vaslui a sanctionat 79 de angajatori care utilizau fãrã forme legale 150 de persoane, dintre care 31 femei si 4 minori. În total, societãtile depistate cã foloseau persoane fãrã contracte individuale de muncã au primit amenzi in valoare totalã de 1.260.000 lei. Doi angajatori au fost dati pe mana procurorilor de cãtre Inspectia Muncii, din cauzã cã au utilizat mai mult de 5 persoane la negru. De asemenea, au fost sesizate organele de cercetare penalã in cazul a cinci firme, deoarece utilizau la lucru tineri sub varsta de 16 ani.