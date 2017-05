Liberal(izarea) gigacaloriei?!

joi, mai 4, 2017, 3:00

Consilierii liberali vasluieni au cerut conducerii SC Termprod SA sã punã pe hârtie un program de redresare economicã a societãtii. Liberalii nu mai vor ca bugetul local sã subventioneze diferenta dintre pretul de productie al unei gigacalorii si tariful de furnizare la populatie. Costul de productie al unei gigacalorii este de 485 lei, iar pretul achitat de populatie pentru o gigacalorie este de doar 180 lei. Iarna trecutã, societatea de termoficare a furnizat energie termicã la 661 apartamente si trei clienti noncasnici.

Consiliul Local (CL) Vaslui a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli al SC Termprod SA Vaslui pe anul 2017. Nemultumiti de faptul cã nu cunosc activitatea din ultimii ani a societãtii de termoficare, consilierii liberali au cerut mai multe informatii conducerii firmei. Alesii din opozitie au vrut sã stie cati abonati mai are societate, numãrul angajatilor, cine acoperã diferenta dintre pretul de productie si tariful de furnizare al energiei termice si cati salariati trimite societatea in somaj. Tudoricã Toma, directorul Termprod, a precizat cã societatea mai are bransate la sistemul public de incãlzire 661 de apartamente si trei abonati noncasnici. Este vorba despre Piata Centralã Vaslui, o firmã din zona Gãrii si Scoala Generalã nr. 3 Vaslui. În sezonul rece 2016-2017, pretul de productie al unei gigacalorii a fost de 485 de lei, iar populatia a plãtit 180 de lei pentru o gigacalorie. Diferenta de pret, in valoare de 305 lei, a fost acoperitã din subventia acordatã de CL Vaslui. ‘Noi suntem la unitate 27 de salariati, din care 10 persoane sunt angajate pe o perioadã determinatã, in perioada 1 noiembrie – 30 aprilie. Alti 12 salariati sunt angajati pe o perioadã nedeterminatã, in timp ce 5 muncitori lucreazã 3-4 ore pe zi, pe o periodã determinatã’, a spus Tudoricã Toma. Dupã ce au ascultat informatiile la zi despre unitate, Marius Arcãleanu, consilier PNL, a cerut conducerii societãtii sã vinã cat mai repede posibil cu un program de relansare economicã. ìÎn urmãtoarea perioadã, trebuie sã ne prezentati un plan de redresare. Nu putem merge la inifinit asa, ca CL Vaslui sã suporte diferenta de pret a unei gigacalorii’, a spus Marius Arcãleanu.

Profit în anul 2017

Veniturile totale preconizate a fi realizate de SC Termprod in anul 2017, fãrã TVA, sunt de 1.741,04 mii lei. Cheltuielile totale necesare realizãrii veniturilor sunt in sumã de 1.731,97 mii lei, la finalul anului fiind estimat un profit contabil de 9,07 mii lei. La prognoza veniturilor s-a avut in vedere specificul activitãtilor desfãsurate in timpul anului. Veniturile estimate din energia termicã pe trimestrele I si IV provin din subventii de la bugetul local pentru diferenta de pret de la 180 lei/gigacalorie in suma de 738,81 mii lei (fãrã TVA), din care 433,94 mii lei in trimestrul I si incasãri de la clienti in sumã de 598,95 mii lei. Veniturile pentru trimestrele II si III, in suma de 350,88 mii lei, sunt prognozate a fi realizate din lucrãri de reparatii, dezafectãri si dezmembrãri ale unor elemente ale fostului CET, servicii (exploatare statii termice) si salubrizare a municipiului, in suma de 272,61 mii lei, si incasãri in valoare de 31 mii lei de la clientii situati la blocurile ANL zona industrialã, ANL 287 si 40 G din producere si furnizarea energie termice sub forma de apã caldã menajerã. Cheltuielile cu personalul, incluzand contractele de mandat, reprezintã 32,74% din cheltuielile totale si sunt aferente unui numãr mediu lunar de 21 salariati si unui salariu mediu brut lunar pe salariat in sumã de 1.691 lei/salariat/9,55 lei/orã.