La închisoare pentru cã si-a bãtut fosta concubinã

joi, mai 18, 2017, 3:00

Mult timp, o femeie din Dragomiresti si fiul acesteia, în vârstã de 43 de ani, cu handicap psiho-motor, au fost terorizati de fostul concubin, dupã ce l-a evacuat, cu ajutorul politistilor, din locuintã. Chiar dacã femeia a obtinut un ordin judecãtoresc de protectie, Romel Brãdãteanu nu l-a respectat, mai mult, si-a bãtut si jefuit fosta concubinã. În aceste conditii, individul a fost arestat preventiv si trimis în judecatã pentru sãvârsirea a nu mai putin de 14 infractiuni, de la amenintare, loviri si alte violente ori violare de domiciliu, pânã la distrugere, furt calificat si încãlcarea ordinului de protectie emis de instantã. Chiar si asa, Brãdãteanu a scãpat ieftin, doar cu o pedeapsã de 3 ani si 2 luni de închisoare, la pedeapsa cea mai grea, de 1 ani si 4 luni, adãugându-se o treime din totalul celorlalte pedepse ce însumau un total de 7 ani si 6 luni de închisoare.

O femeie din Dragomiresti, Elena Condur, de 67 de ani, a fost bãtutã si abuzatã ani de zile de concubinul sãu, Romel Brãdãteanu, cu 7 ani mai tanãr decat ea. În 2012, femeia a ajuns la Urgente cu capul spart in urma unor lovituri aplicate cu un par de partenerul sãu de viatã, nemultumit cã a rãmas fãrã bãuturã. De fricã, femeia nu a depus atunci plangere la politie, drept urmare, prinzand curaj, concubinul sãu a continuat cu abuzurile, inclusiv asupra fiului femeii, Marian Bobi, in varstã de 43 de ani, care, in urma unui accident de muncã, a rãmas cu un handicap psiho-motor. Vecinii povesteau cã, in special pe fondul consumului de alcool, ‘agreat’ de ambii parteneri, in familia respectivã izbucneau certuri finalizate cu scandaluri si bãtãi, la care le era teamã sã intervinã, Brãdãteanu fiind cunoscut ca un individ agresiv. Situatia s-a inrãutãtit la sfarsitul lunii iulie 2016, atunci cand, sãtulã de bãtãile indurate, Elena Condur i-a cerut concubinului sã pãrãseascã gospodãria. Înfuriat, acesta a pus mana pe un par, cu care i-a altoit fãrã milã pe cei doi, provocandule mai multe leziuni corporale si in zona capului. Politistii chemati la fata locului au deschis un dosar penal, pentru loviri si alte violente, pe numele lui Brãdãteanu, si i-au cerut acestuia sã pãrãseascã locuinta femeii si sã se abtinã a se mai apropia de victimele sale. Ulterior, sub pretextul cã vrea sã-si ridice bunurile personale, individul a pãtruns de mai multe ori in gospodãrie, de unde a furat tot ce a gãsit la indemanã. De fiecare datã, i-a agresat, atat verbal, cat si fizic, pe fosta sa concubinã si fiul ei, adresandu-le chiar si amenintãri cu moartea pentru faptul cã au ‘indrãznit’ sã-i reclame la Politie. În aceste conditii, la cererea Elenei Condur, judecãtorii au emis un ordin de protectie prin care lui Brãdãteanu i se interzicea sã se apropie la mai putin de 200 de metri de victimele sale ori de gospodãria acestora. Chiar si asa, in mai multe randuri, individul a incãlcat acest ordin de protectie, a pãtruns fãrã drept in curtea fostei sale concubine, i-a furat din lucruri si a luat-o iar la bãtaie. O lunã mai tarziu, Brãdãteanu i-a aplicat o nouã corectie fostei sale partenere, folosind chiar o secure, femeia ajungand la spital desfiguratã din cauza loviturilor primite, si avand nevoie de 18 zile de ingrijiri medicale. În aceste conditii, procurorii Parchetului de pe langã Judecãtoria Vaslui au cerut arestarea preventivã a lui Romel Brãdãteanu, acuzat de comiterea infractiunilor de violentã in familie, loviri si alte violente dar si de incãlcare a ordinului de protectie, cerere aprobatã de judecãtori. Trimis in judecatã, Brãdãteanu a fost acuzat de comiterea a nu mai putin de 14 infractiuni: amenintare, loviri si alte violente, violare de domiciliu, distrugere, furt calificat si incãlcarea ordinului de protectie emis de instantã, drept pentru care, marti, Judecãtoria Vaslui l-a condamnat la o pedeapsã totalã de 3 ani si 2 luni de inchisoare cu executare. În plus, pentru cã, in apãrare, bãrbatul a declarat cã suferã de unele probleme psihice, judecãtorii i-au impus mãsura de sigurantã a obligãrii la tratament medical panã la insãnãtosire, punandu-i in vedere cã, dacã nu va urma in mod regulat tratamentul medical stabilit de unitatea medicalã desemnatã, se va dispune internarea fortatã. Chiar si dupã executarea pedepsei, lui Romel Brãdãteanu ii este interzis timp de doi ani sã se apropie de victimele sale sau de locuinta acestora la o distantã mai micã de 200 de metri, in caz contrar riscand o nouã condamnare. Cat priveste victimele sale, acestea nu s-au mai constituit parte civilã si nu au cerut despãgubiri de la agresor, poate de fricã, ori, dimpotrivã, din milã, stiind cã acesta nu are posibilitãti materiale sã le achite. Sentinta Judecãtoriei Vaslui nu este definitivã, putand fi apelatã in termen de 10 zile de la comunicare, insã, cel putin panã atunci, agresorul din Dragomiresti va rãmane in continuare in arest preventiv.