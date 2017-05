Islazuri calamitate

marți, mai 16, 2017, 3:00

Fermierii din judetul Vaslui au umplut deja islazurile cu animale. Chiar dacã pãsunile situate pe ses sunt în mare parte inundate si iarba este fragedã, animalele au fost scoase la pãscut. În acest fel, iarba care a rãsãrit este îngropatã în totalitate în pãmânt de copitele animalelor, iar refacerea vegetatiei pe aceste suprafete se face face foarte greu. În prezent, dintr-un total de 87.800 de hectare de pãsuni, 70% din suprafete sunt degradate grav.

Ion Agafitei, presedintele ìOvismoldî Vaslui, a spus cã fermierii nu mai au ce sã dea de mancare la animale si sunt nevoiti sã scoatã efectivele la pãsunat. ìMultã lume a scos animalele la iarbã, si nu ai ce sã faci. Aici, pe sesul de la Moara Greci, incã nu s-a iesit la pãsunat, pentru cã este multã apã si se stricã tot. Altã solutie pentru hrãnirea animalelor nu avemî, a spus Agafitei. La randul lui, Gigel Crudu, directorul Directiei pentru Agriculturã a Judetului Vaslui, a spus cã acolo unde este multã umiditate in sol, iarba se degradeazã din cauza animalelor. ìNici animalele nu mai mãnancã furaje uscate. Oricum, noi avem pãsuni slab productive. Si in anul trecut, panã in luna iunie, am avut o iarbã frumoasã, iar dupã aceea s-a uscat totul din cauza secetei. Chiar si in aceastã situatie, 2016 a fost anul cu cea mai bunã pãsune pentru animale. Dacã va ploua la timp, animalele vor avea iarbã suficientãî, a spus Gigel Crudu.

70% din islazuri sunt distruse

În ultimii ani, inventarul pãsunilor din judetul Vaslui a confirmat dezastrul in care se aflã islazurile comunale. Practic, dintr-un total de 87.800 de hectare de pãsuni si fanete, 70% din suprafete sunt degradate grav. La nivelul judetului Vaslui sunt 79 de aso – ciatii care folosesc pãsunile comunale atribuite prin hotarari ale consiliilor locale. Terenurile evidentiate ca pajisti se folosesc in exclusivitate pentru pãsunat, faneatã, cultivarea plantelor de nutret in vederea obtinerii de masã verde, fan sau seminte, perdele de pro – tectie a pajistilor, constructii zoopas – torale, lucrãri de imbunãtãtiri funciare pentru cresterea potentialului de productie al pajistilor. Un rol extrem de important pentru refacerea potentialului productiv il are si intretinerea pajistilor naturale desti – nate pentru pãsunat si productie de fan. Anual, suprafetele cu iarbã trebuie curãtate, suprainsãmantate si, de asemenea, trebuie administrate ingrãsaminte chimice. Parcelele unde s-au fãcut reinsãmantãri trebuie folosite numai pentru recoltarea fanului, timp de doi ani, si apoi se dã liber si pentru animale. De altfel, pentru toate lucrãrile de intretinere, asociatiile de crescãtori care sunt constituite la nivelul comunelor beneficiazã de fonduri financiare nerambursabile, alocate de cãtre Uniunea Europeanã.

Repetenti la amenajamente pastorale

În cursul anului trecut, singurul amenajament pastoral finalizat in judet a fost respins de cãtre DAJ Vaslui. Este vorba despre amenajamentul comunei Epureni, dosar care a fost intocmit de o firmã privatã, si nu de grupul de lucru prevãzut de lege. Tot anul trecut, la Camera Agricolã mai erau in lucru 5 dosare, iar alte 25 de primãrii au solicitat intocmirea documentelor la Oficiul de Studii Pedologice. Grupul de lucru se constituie atat la nivel jude tean, cat si local, iar secretarii unitãtilor admi – nistrativ teritoriale pun la dispo zitia comisiilor actele de evidentã a pajistilor, planul cadastral, suprafetele de islazuri aflate in administrarea consiilor locale etc. Grupul special de lucru se constituie potrivit HG 1.064/2013 privind aplicarea normelor metodologice a prevederilor OUG 34/2013 privind organizarea si exploatarea pajistilor permanente. Pentru finantarea lucrãrilor in vederea intocmirii amenajamentelor pastorale, se va aloca cãtre primãrii suma de 188 miliarde de lei vechi. Termenul final pentru intocmirea amenajamentelor este data de 1 ianuarie 2018. Problema este cã multe suprafete de pãsune nu sunt intabulate in cartea funciarã si sunt dificultãti in ceea ce priveste intocmirea planului cadastral. ‘Cand vor merge la APIA pentru subventii, li se va cere un extras din amenajamentul pastoral celor care administreazã pajistea. Si persoanele private care detin pãsuni trebuie prinse in acest proiect, care este foarte complex’, spunea Aurel Ghinet, directorul Camerei Agricole Vaslui.