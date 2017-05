Ioan Ilascu, noul presedinte al PRM Vaslui

luni, mai 15, 2017, 3:00

În cadrul Conferintei Judetene de dare de seamã si alegeri a PRM Vaslui, desfãsuratã duminicã, 7 mai, Ioan Ilascu, unul dintre cei mai vechi membri ai partidului, a fost ales, cu unanimitate de voturi, în functia de presedinte al Filialei Judetene PRM Vaslui. Alãturi de noua echipã de conducere, Ilascu are dificila sarcinã de a materializa, cantitativ si calitativ, vorbele lui Petru Rares: „Vom fi iarãsi ce-am fost si mai mult decât atât”.

Ioan Ilascu a fost ales, cu unanimitate de voturi, in functia de presedinte al Filialei Judetene PRM Vaslui, duminicã, 7 mai, fiind stabilitã si componenta Consiliului de Conducere al PRM si functiile aferente. Astfel, noul prim-vicepresedinte al filialei este Vasile Botezatu, Dorel Cretu este vicepresedinte organizatoric iar Gheorghe Ciobotaru, vicepresedinte cu probleme de evidentã. Secretarul responsabil de organizare este Neculai Buganu iar secretarul care se va ocupa de problemele de evidentã este Alexandru Burac. Casierul filialei este Gigi Danda, presedintele Organizatiei de Tineret din cadrul PRM Vaslui. Componenta Consiliului de Conducere este completatã cu incã sase membri, respectiv Cecilia Corban, presedintele Organizatiei Judetene de Femei, Romel Cojoc, Ioan Birdãnas, Ioan Benchia, Vasile Butã si Cristinel Bohan. ‘Este o nouã formulã de conducere a unui partid care, in ciuda greutãtilor, a rezistat, iar scopul nostru principal, dincolo de dorinta fireascã de a ne intãri filiala, este acela de a sustine interesele sociale si economice ale cetãtenilor. De altfel, dincolo de alegerile propriu-zise, discutiile in cadrul conferintei noastre s-au axat pe identificarea problemelor cu care se confruntã judetul Vaslui – starea drumurilor, lipsa locurilor de muncã, distrugerea programatã a economiei – si identificarea de solutii’, a declarat noul presedinte al PRM Vaslui, Ioan Ilascu.