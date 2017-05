Instalatie de încãlzire pentru internatul de la Liceul „Ion Mincu” Vaslui

miercuri, mai 31, 2017, 3:00

Consiliul Local (CL) Vaslui a aprobat studiul de fezabilitate (SF) si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ßInstalatie termicã de incãlzire pentru clãdirea internat – Liceul Tehnologic Ion Mincu’. Internatul apartine liceului si este situat pe str. Castanilor nr. 6. Instalatia interioarã de incãlzire existentã are o vechime de circa opt ani de zile si nu corespunde din punct de vedere al cerintelor de calitate si sigurantã. Proiectul propune realizarea unei instalatii de incãlzire formatã din corpuri de incãlzire statice-radiatoare si distributie agent termic. Instalatia nou proiectatã se va conecta la sursa de agent termic existentã. Radiatoarele vor fi echipate cu robineti de inchidere tur/retur si aerisitoare manuale. Montajul acestora pe peretii de zidãrie se va realiza cu ajutorul consolelor speciale cu care acest tip de radiatoare sunt furnizate. Sistemul de distributie este de tip bitubular, ramificat, din teavã de otel pentru instalatii. Conform devizului general, valoarea totalã a investitiei este de 137.032 lei (cu TVA). Procedura de atribuire va fi in functie de valoarea estimatã a contractului de prestare a serviciului de proiectare tehnicã, cumulatã cu cea a lucrãrilor aferente obiectivului de investitii. Obiectivul de investitii va fi cuprins in programul de investitii publice pe anul 2017 si estimãri pentru anii 2018- 2020.