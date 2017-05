«Inimosii» de la Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui

miercuri, mai 17, 2017, 3:00

Doresc, de ceva vreme, sã transmit spre publicare un material care sã scoatã in evidentã priceperea unor ilustri medici care activeazã in municipiul Vaslui, acolo unde se spune cã nu vine nimeni sã vindece bolile din viata oamenilor de pe aceste meleaguri, unde sãrãcie este la ea acasã. În urmã cu ceva timp, am fost nevoit sã mã internez la Sectia de Cardiologie a Spitalului Judetean de Urgentã Vaslui, unde sef de sectie era chiar directorul pe atunci al acestei unitãti spitalicesti, ilustrul medic Gheorghe Dascãlu, un bun ‘reparator’ de inimi. Între timp, acesta s-a pensionat, regretat de miile de pacienti pe care i-a avut si vindecat de-a lungul prestigioasei sale activitãti. În locul sãu, a venit un tanãr medic din Iasi, Romulus- Daniel Munteanu, specialist in cardiologie, la care, trimisã de o altã specialistã de la Sectia Neurologie, dr. Mariana Condrea, a ajuns sã-i fie pacientã sotia mea. Chiar dacã nu a dovedit un comportament prea sociabil in relatia medic – pacient, dr. Munteanu a dovedit un profesionalism demn cu adevãrat de un medic al zilelor noastre. Chiar dacã este tanãr, s-a dovedit a fi un bun specialist si a avut un comportament profesional de inaltã clasã fatã de sotia mea, pe care a consultat-o cu mult discernãmant si simt de rãspundere. Medicul Romulus – Daniel Munteanu s-a dovedit astfel un bun urmas al fostului sef de sectie Gheorghe Dascãlu, impreunã cu care au grijã zilnic de peste 40 de pacienti cu probleme cardiologice si pe care-i scot la liman, redandu-le speranta de viatã. Se poate trage concluzia cã zicala ‘Omul potrivit la locul potrivit’ se aplicã si la Vaslui, problemele cardiologice rezolvandu-se acasã la noi, de cãtre astfel de medici care-si respectã cu toatã fiinta acel jurãmant depus la terminarea studiilor universitare. Sunt la Vaslui si alti medici tineri, in diferite specialitãti, care se dãruiesc meseriei alese si care, incet – incet, preiau locul celor care ies la pensie, din garda veche, cum se spune, schimbarea de generatii fiind necesarã si inevitabilã. Cred in generatia nouã de medici, dar pentru ca acestia sã ajungã sã profeseze in toate localitãtile cu populatie mai numeroasã, autoritãtile locale ar trebui sã aibã grija acestora, sã le asigure strictul necesar: locuinte si lefuri corespunzãtoare, care sã-i tinã pe loc, ca sã nui tenteze salariile din strãinãtate, dar si alte facilitãti ce se pot oferi pe plan local. Stiu cã, pentru a atrage specialisti, li s-au oferit locuinte de serviciu, iar Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui este dotat cu un microbuz pentru naveta Vaslui – Iasi a medicilor de diverse specialitãti care lucreazã aici, dar nu doresc ca ‘mamã’ Vasluiul, oras care nu le oferã la fel de multe oportunitãti ca un centru universitar. Ar fi bine ca cei din conducerea judetului si a spitalului sã se preocupe mai mult de atragerea unor specialisti in medicinã cum este dr. Romulus- Daniel Munteanu si altii ca el, care fac cinste meseriei pe care siau ales-o. Doar asa vom avea si noi, vasluienii, sansa sã avem acces la o medicinã de calitate, chiar la noi acasã!

M. Savin