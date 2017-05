Încet-încet, Vasluiul o ia la vale…

vineri, mai 12, 2017, 3:00

Precipitatiile din ultimele luni au condus la aparitia riscului de alunecãri de teren sau inundatii în mai multe zone ale judetului Vaslui. Aceste fenomene pot afecta nu doar terenuri agricole sau gospodãrii, ci si drumuri, unele dintre ele în curs de reabilitare. Pentru ca, pe viitor, sã nu existe riscul periclitãrii unor investitii, ar trebui ca, la nivelul judetului Vaslui, sã se facã un studiu geologic amãnuntit, iar Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgentã sã aibã în componentã si un specialist în domeniu. Conducerea CJ Vaslui trage un semnal de alarmã si cãtre Compania Nationalã de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) cu privire la riscul de aparitie a alunecãrilor de teren pe tronsonul Vaslui – Crasna, care ar putea afecta prospãt reabilitatul DN 24!

Fenomenul alunecãrilor de teren apãrut ca urmare a precipitatiilor din ultima perioadã, dar si a defrisãrilor masive fãcute dupã Revolutie, pune in pericol mai multe gospodãrii din satul Obarseni Lingurari, mai multe familii fiind silite sã-si pãrãseascã gospodãriile din cauza riscului ca acestea sã fie inghitite de pãmantul care a luat-o la vale. Nu este insã singura zonã din judetul Vaslui unde a fost declaratã alertã maximã din cauza alunecãrilor de teren. La Duda Epureni, alunecãrile de teren au afectat drumul judetean DJ 284 pe o portiune de 70 de metri, dar si un drum comunal, aceeasi situatie fiind intalnitã si pe drumul care face legãtura intre Pahnesti si Arsura. La fel, in comuna Epureni, o ravenã, care a devenit activã in urma precipitatiilor, a afectat DJ 244J, in timp ce, la Floresti, comuna Poienesti, pe DJ 245 M, la fel ca la Brodoc sau Bãlteni Deal, au apãrut crãpãturi mari in asfaltul drumurilor judetene si comunale, care se deplaseazã tot ca urmare a infiltratiilor si micilor alunecãri de teren din zonele respective. În ultima perioadã, angajatii Directiei Tehnice a Consiliului Judetean Vaslui au fost in teren, pentru inventarierea acestor situatii, ulterior urmand a se intocmi un raport detaliat cu privire la locurile unde va fi necesarã interventia de urgentã in vederea reparãrii drumurilor si gãsirea de solutii pentru consolidarea versantilor. De asemenea, precipitatiile din ultimul an au dus la dese inundatii in zona satului Doagele, comuna Dragomiresti, care, la orice ploaie mai importantã calitativ, riscã sã rãmanã izolat. Ieri, o comisie mixtã, formatã din specialisti ai SC Lucrãri Drumuri si Poduri SA, societate din subordinea CJ, de la Apele Romane si Directia Silvicã au fost la fata locului, pentru a vedea situatia si a gãsi solutii tehnice pentru decolmatarea albiei raului Lipova. ‘Intentionãm in cel mai scurt timp sã incepem lucrãrile la noul pod, care-l va inlocui pe cel afectat, iar Primãria Dragomiresti are, la randul ei, finantare pentru reabilitarea unui alt pod afectat de inundatii. Dacã se va interveni si pe albia raului Lipova, apa care vine dinspre Bacãu, chiar si in conditii unui debit crescut, nu va mai crea probleme locuitorilor din Doagele. În schimb, problema alunecãrilor de teren este mai gravã, cu atat mai mult cu cat afecteazã investitiile finalizate sau aflate in derulare, de reabilitare a unor drumuri judetene, si pentru care CJ Vaslui a cheltuit sume importante. Consider absolut necesar ca in judetul Vaslui, inainte de orice lucrare sau investitie, sã punem bazele unui studiu geologic amãnuntit, care sã evidentieze zonele cu posibile probleme viitoare. Si Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgentã ar trebui sã cearã pãrerea unor specialisti in domeniu si sã ia in calcul ultimele evolutii meteo si hidrologice care au dus la aparitia unor astfel de situatii’, a declarat Ciprian Trifan, vicepresedintele CJ Vaslui.

Paza buna. tine pamântul pe loc!

Trifan este de pãrere cã, pe langã mãsurile punctuale pentru reducerea riscului alunecãrilor de teren sau a inundatiilor, va trebui creionatã, impreunã cu ceilalti factori responsabili, o strategie si ulterior o campanie de impãdurire a acelor zone expuse eroziunilor sau a celor care, pe baza unor studii temeinic intocmite, ar putea deveni periculoase. ‘Trebuie luate mãsuri coerente, si cat mai rapid cu putintã, pentru ca locuitorii judetului Vaslui sã nu se mai confrunte cu asemenea probleme care le pot afecta nu doar bunurile sau proprietãtile, dar chiar si viata’, a adãugat vicepresedintele CJ. El a dorit sã tragã un semnal de alarmã si in ceea ce priveste DN 24, aflat in administrarea Drumurilor Nationale. ‘Putem sesiza cã avem o situatie deosebitã si pe DN 24, pe tronsonul intre Vaslui si Crasna, acolo unde ne-am infruntat multi ani cu problema alunecãrilor de teren. Cei de la CNAIR ar trebui sã ia in calcul o eventualã expertizã si o interventie cat mai rapidã asupra acestui important drum national, cu atat mai mult cu cat acesta a fost proaspãt reabilitat si incã se aflã in perioada de garantie. Sper ca factorii responsabili de la nivelul Companiei sã ia in serios acest avertisment si sã intervinã energic si cat mai repede; in caz contrar, o posibilã viitoare avarie ar putea paraliza transportul rutier nu doar in judetul Vaslui, dar si intre nordul si sudul Moldovei!’, a avertizat Ciprian Trifan.