Începe Sesiunea Nationalã de Comunicãri Stiintifice, Editia a XIII-a

joi, mai 11, 2017, 3:00

În intervalul 12-21 mai 2017, la Barlad se va derula programul Zilelor Culturale, care au ajuns la cea de a XXXII-a editie. Vor fi zece zile in care oameni de culturã, cercetãtori din tarã si strãinãtate vor participa la manifestãrile propuse pentru acest important eveniment. Muzeul ‘Vasile Parvan’ are deosebita onoare de a deschide aceastã sãrbãtoare, atat de dragã barlãdenilor, prin organizarea celei de a XIII-a editii a Sesiunii Nationale de Comunicãri Stiintifice. Timp de douã zile, pe 12 si 13 mai, specialistii din tarã si Republica Moldova prezintã si vor dezbate problematici legate de preocupãrile si realizãrile din domenii diferite de cercetare. Astfel, la sectia de arheologie-istorie participantii propun douã teme: pentru sectiunea preistorie, tema este ‘Noi contributii in cercetarea preistoriei’, iar pentru perioada primului mileniu crestin, tema ‘Arheologia mileniului I d. Chr. la est si vest de Prut’. Departamentul astronomie propune tema ‘Momente importante in istoria astronomiei romanesti’, iar sectia memorialisticã ne invitã la o intoarcere in timp, prin ‘Mãrturii documentare. Corespondentã de rãzboi’. În cele douã zile, de la debutul Zilelor Culturale, muzeul propune iubitorilor sãi si alte douã evenimente. Este vorba de concertul instrumental, sustinut vineri, 12 mai, la orele 20.30, la Pavilionul ‘Marcel Guguianu’, de violonistul Radu Ropotan si pianista Liliana Iacobescu. În concert vor putea fi ascultate lucrãri de W. A. Mozart, J. Brahms, G. Faure, E. Chausson, H. Wieniawski. Sambãtã, 13 mai, ora 11.00, iubitorii de artã sunt invitati la vernisajul expozitiei ‘Valori’, a artistului barlãdean Valentin Stoian. Intrarea va fi liberã la toate evenimentele anuntate.