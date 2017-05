În ultimul an, vasluienii au cheltuit 33 milioane de lei pentru locuinte

miercuri, mai 17, 2017, 3:00

În ultimul an, vasluienii au investit 33,3 milioane lei în achizitionarea de locuinte. Dacã împrumuturile în valutã s-au diminuat cu 14,5 milioane de lei, creditele în moneda nationalã pentru achizitionarea de locuinte au crescut cu 47,8 milioane de lei. Majorarea spectaculoasã a împrumuturilor în lei se datoreazã Programului «Prima Casã». La Vaslui, toate apartamentele ANL sunt achizitionate de chiriasi prin acest program financiar.

Potrivit datelor publicate de cãtre Banca Nationalã a Romaniei (BNR), in perioada martie 2016 – martie 2017, creditele in lei contractate de gospodãriile popu latiei pentru achizitionarea de locuinte au crescut cu 47,8 milioane de lei. Mai exact, de la credite totale in moneda nationalã pentru locuinte de 146,8 milioane de lei, inregistrate in luna martie 2016, imprumuturile pentru case la bãncile comerciale s-au majo – rat, in martie 2017, la 194,6 milioane de lei. În schimb, vasluienii nu mai mizeazã pe imprumuturile in valutã pentru achizitionarea de locuinte. În ultimul an, acest tip de credit, destinat tranzactiilor imobiliare, s-a diminuat cu 14,5 milioane de lei. Conform datelor BNR, creditele in valutã au scãzut de la 174,2 milioane de lei, in martie 2016, la 159,7 milioane de lei, in martie 2017.

500 de cereri pe zi la «Prima Casa»

Explicatia pentru care creditele in lei pentru locuinte au crescut foarte mult in ultimul an este functio – narea Programului ìPrima Casaî. Astfel, numãrul solicitãrilor de garantare primite de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru program a atins un maxim istoric. La nivel national, Fondul de Garantare inregistreazã, in prezent, peste 7.000 de dosare aflate in diferite stadii de analizã, iar numãrul de noi solicitãri depãsesc zilnic 500 de dosare. Pentru a gestiona avalansa de cereri, Fondul de Garantare a suplimentat numãrul de angajati implicati in toate etapele procesului de analizã si extinderea programului de lucru, inclusiv in zilele de sambãtã si duminicã. De asemenea, beneficiarii programului gãsesc pe site-ul www.fngcimm.ro un set de intrebãri si recomandãrile in vederea clarificãrii unor aspecte frecvent intalnite in procesul de acordare a garantiilor. De la lansarea programului, in anul 2009, panã in prezent, peste 200.000 de romani au reusit sã isi cumpere o casã. La Vaslui, gradul de indatorare rezultat din accesarea unui credit ‘Prima Casã’ pe 30 de ani, pentru achizitia unui apartament de douã camere, este consistent. La contractarea unui imprumut, o familie trebuie sã ia in calcul o serie de factori financiari. La un pret mediu al unui apartament de 31.350 de euro, un salariul mediu net pe judet de 269 euro si o ratã lunarã la ‘Prima Casã’ de 142 euro, gradul de indatorare prin program este de 37,3%. În Vaslui, indicele de accesibilitate (raportul dintre pretul mediu pe metrul pãtrat si salariul mediu lunar) este de 2,3.

ANL-urile se cumpara cu «Prima Casa»

În ultimii ani, tot mai multi vasluieni care locuiesc in blocurile construite prin Agentia Nationalã pentru Locuinte (ANL) isi cumpãrã apartamentele in care sunt chiriasi. În perioada 2013 – 2016, in calitate de administrator de spatii locative, Locativa SRL Vaslui a vandut 27 de apartamente ANL, din care 12 numai anul trecut. Au fost cumpãrate de cãtre chiriasi garsoniere, apartamente cu douã sau trei camere. În zona Traian, un apartament ANL cu trei camere are un pret de circa 100.000 de lei. ‘Noi mai avem acum in lucru documentatiile pentru vanzarea a incã trei apartamente. Cumpãrãtorul prezintã dosarul si incheie un antecontract cu noi. Cu acest dosar care contine fisa cadastralã si alte acte se merge apoi la notarul public si la bancã. De regulã, cei care cum – pãrã apartamentele isi contracteazã credite prin programul Prima Casa’, a spus Nicu Palade, directorul Locativa Vaslui. Conform datelor Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliarã, anul trecut, in judetul Vaslui au fost inregistrate 9.204 tranzactii (vanzare – instrãinare imobile).