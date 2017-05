În economia Vasluiului nu activeazã niciun ucenic

joi, mai 11, 2017, 3:00

Economia judetului Vaslui nu are, la aceastã datã, niciun ucenic angajat la locul de muncã. Mai mult, doar 20 de studenti îsi efectueazã, în prezent, stagiul de practicã într-o firmã vasluianã. În timp ce la Vaslui patronii nu sunt interesati de profesionalizarea fortei de muncã, Senatul a adoptat un proiect de lege, care va modifica radical piata muncii. Angajatorii care vor instrui ucenici vor primi lunar 250 euro/lunã si câte 300 de euro/lunã, pentru fiecare absolvent de studii superioare.

Legea uceniciei si stagiului, care a fost initiatã de Guvernul Ciolos prin ordonantã de urgentã, a trecut de plenul Senatul. Proiectul de lege vizeazã modificarea Legii 279/2005 privind ucenicia la locul de muncã si a Legii 335/2014 privind efectuarea stagiului de practicã pentru absolventii din invãtãmantul superior. Potrivit conducerii Ministerul Muncii, actul normativ are o importantã majorã pentru scãderea somajului, mai ales in randul persoanelor necalificate si pentru sustinerea mediului economic. Astfel, angajatorul va primi pe o anumitã perioadã de ucenicie sau stagiu suma de 250 euro/lunã, pentru fiecare persoanã fãrã studii superioare pe care acceptã sã o formeze profesional la locul de muncã. De asemenea, firma angajatoare va incasa 300 de euro/lunã, pentru fiecare absolvent de studii superioare. Sumele puse la dispozitia angajatorilor de statul roman provin din fondurile europene oferite prin Programul Operational Capital Uman si nu afecteazã bugetul de stat. Practic, dupã ce legea va trece si de Camera Deputatilor, care este for decizional, mediul economic va avea la indemanã un instrument financiar extrem de important pentru absorbirea fortei de muncã. Judetul Vaslui nu are nicio tangentã cu facilitãtile care vor fi acordate. Conform datelor Inspectoratului Teritorial de Muncã Vaslui, in prezent, in judetul Vaslui nu existã angajat niciun ucenic, fiind inregistrati in campul muncii doar 20 de stagiari. Dacã un stagiar are studii superoare si este angajat cu contract individual de muncã, ucenicul este absolventul unei scoli profesionale, care se specializeazã profesional in cadrul unei firme.

Angajatorii trebuie sa se trezeasca

Patronatul si Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Vaslui trebui sã lucreze impreunã pentru a acoperi necesarul de fortã de muncã calificatã de la nivel local. Panã la aceastã datã nu s-a fãcut un program comun intre cele douã structuri, iar rezultatele se vãd in lipsa acutã de muncitori, in special in constructii si agriculturã. Ionel Constantin, presedintele Camerei de Comert, Industrie si Agriculturã Vaslui, a spus cã se poartã discutii cu ISJ, pentru a se cunoaste necesitãtile firmelor si a se infiinta clase de liceu si scoli profesionale. Un alt element important in mentinerea oamenilor calificati in firmele din judet este nivelul de salarizare. În acest sens, patronatul local ar trebui sã isi schimbe viziunea si sã copieze modul de actiune al mediului de afaceri din judete precum Brasov, Arad, Timis. ‘Acolo, se iau tinerii din primul an de liceu si fac practicã, li se acordã prime de scolarizare, iar la terminarea studiilor, se angajeazã la respectivele firme. În acest fel, 100% din tineri lucreazã la societãtile care le subventioneaza studiile. Este important invãtãmantul dual, sã stii necesarul pe piatã, sã faci practicã, sã stabilizezi forta de muncã in Vaslui. Oamenii de afaceri trebuie sã inteleagã strigãtul sindicatelor de a plãti salarii mai mari. Capitalul romanesc rãmane aici. Nu ne putem dezvolta fãrã investitori strãini, dar respectand regulile din tara noastrã’, a spus Ionel Constantin.