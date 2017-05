În cinci ani, în judet au fost 149 de accidente de muncã, din care 15 mortale

miercuri, mai 3, 2017, 3:00

Anul acesta, Ziua Mondialã a Securitãtii si Sãnãtãtii in Muncã s-a desfãsurat sub sloganul ‘Optimizati colectarea si utilizarea datelor de SSM’. Ziua Internationalã SSM se celebreazã in fiecare an pe data de 28 aprilie, pentru promovarea la nivel mondial a prevenirii accidentelor si a bolilor profesionale. Data de 28 aprilie este, de asemenea, o zi in care miscarea sindicalã din lume onoreazã memoria victimelor accidentelor de muncã si a bolilor profesionale si organizeazã simultan campanii in intreaga lume. În judetul Vaslui, in perioada 2012 – 2016 au avut loc 149 de accidente de muncã, din care 15 au fost mortale. Printre cauzele care au condus la producerea accidentelor se numãrã nerespectarea procedurilor legale privind circulatia pe drumurile publice, utilizarea necorespunzãtoare a echipamentelor de muncã, neluarea mãsurilor de securitate pentru prevenirea cãderilor de la inãltime etc. Cu acest prilej, ITM Vaslui a transmis un mesaj de solidaritate fatã de cei afectati, dar si un mesaj de unitate si de actiune conjugatã a tuturor celor implicati, pentru reducerea accidentelor de muncã si a efectelor acestora. În data de 28 aprilie, Inspectia Muncii Vaslui a derulat o serie de actiuni publice, in parteneriat cu sindicatele, patronatele si institutiile publice, pentru constientizare muncii sigure, sãnãtoase si decente. ‘Munca desfãsuratã de lucrãtori pentru crearea bunurilor si serviciilor si pentru asigurarea veniturilor necesare traiului zilnic pentru ei si familiile lor are, din pacate, si un aspect negativ. O parte dintre lucrãtori sunt expusi la riscuri grave, suferind accidente de muncã’, a spus Gheorghe Chirvase, inspector sef al ITM Vaslui.