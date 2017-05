Guvernul a schimbat sistemul inspectiilor tehnice periodice pentru autovehicule

luni, mai 29, 2017, 3:00

Guvernul a aprobat, în ultima sa sedintã, proiectul de lege care schimbã sistemul de inspectii tehnice periodice (ITP, n.r.), autovehiculele care au defectiuni minore urmând sã primeascã certificat ITP, iar cele cu defectiuni majore sau periculoase sã facã o nouã inspectie în maxim 30 de zile de la cea initialã.

‘Au fost adoptate o serie de modificãri si completãri ale cadrului general de organizare si functionare ale sistemului de inspectie tehnicã periodicã a vehiculelor inmatriculate sau inregistrate in Romania. Este vorba despre o adaptare a acestor regulamente la o serie de directive europene. O noutate care este intro – dusã se referã la clasificarea defectiunilor constatate cu prilejul inspectiei tehnice periodice, defectiuni care vor fi incadrate in functie de grade de risc asupra sigurantei rutiere, dar si de impactul asupra mediului’, a declarat purtãtorul de cuvant al Guvernului, Alina Petrescu, dupã sedinta Executivului. Potrivit proiectului de Lege, sunt trei grade a defectiunilor constatate cu prilejul inspectiei tehnice periodice a vehiculului, in functie de nivelul de risc asupra sigurantei rutiere si de impactul asupra mediului – deficiente minore, deficiente majore si deficiente periculoase. ‘Deficientele periculoase constituie un risc direct si imediat la adresa sigurantei rutiere sau care au un impact direct asupra mediului. Autovehiculul care trece prin inspectia tehnicã va primi la final un certificat ITP continand elementele standard aferente codurilor armonizate in cadrul UE, iar dacã vehiculul nu trece aceastã inspectie, dacã se constatã deficiente majore sau periculoase, va fi necesarã o nouã inspectie in cel mult 30 de zile de la inspectia initialã’, a adãugat Petrescu. Cerintele specifice pentru functionarea sistemului ITP, precum si metodologia de efectuare a inspectiei tehnice periodice se stabilesc prin ordin al ministrului Transporturilor. ‘De asemenea, Regia Autonomã Registrul Auto Roman este desemnatã ca autoritate competentã si responsabilã de administrare al sistemului national de inspectii tehnice periodice si ca organism de supraveghere a spatiilor de inspectie tehnicã’, a conchis purtãtorul de cuvant al Guvernului. Proiectul de lege urmeazã sã fie trimis in Parlament, pentru dezbatere si adoptare.