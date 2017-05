Ghilotina contestatiilor a cãzut. Din nou!

miercuri, mai 10, 2017, 3:00

A treia licitatie pentru pentru concesionarea gropii ecologice de la Rosiesti si a statiilor de transfer din Vaslui, Bârlad, Husi si Negresti a fost blocatã. Una dintre firmele participante a depus o nouã contestatie – a câta oare?, iar procedura de licitatie a fost suspendatã pânã la solutionarea acesteia. Astãzi, era programatã deschiderea ofertelor, urmând ca o comisie de evaluare sã analizeze ofertele si sã decidã ori stabilirea unui cîstigãtor, ori repetarea licitatiei.

Concesionarea gropii ecologice de la Rosiesti si a statiilor de transfer din Vaslui, Barlad, Husi si Negresti a fost din nou contestatã. Astãzi, la ora 11.00, era programatã deschiderea ofertelor depuse de partici panti, toatã documentatia necesarã fiind pregãtitã in acest sens. Însã, pe ultima sutã de metri, o firmã a depus o contestatie si a cerut printre altele suspendarea procedurii de licitatie. Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor (CNSC) a dispus suspendarea procedurii, panã la solutionarea contestatiei. Petricã Manolachi, seful compertimentului Achizitii Publice din cadrul Consiliului Judetean (CJ) Vaslui, a precizat cã termenul maxim panã la care se poate solutiona contestatia este de 30 de zile. ‘Maine (astãzi, n.r.) urmau sã se deschidã ofertele. Noi am pregãtit toate documentele necesare. Solutionarea contestatiei de cãtre CNSC poate avea douã variante: contestatia este respinsã sau contestatia este admisã, si sunt dispuse mãsuri de remediere’, a explicat Petricã Manolachi. La inceputul acestui an, CJ Vaslui a demarat organizarea celei de-a treia licitatii pentru pentru concesionarea gropii ecologice de la Rosiesti si a statiilor de transfer din Vaslui, Barlad, Husi si Negresti. În data de 6 ianuarie 2017, a fost publicat anuntul de participare la licitatie, pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP). Noua procedurã se organizeazã in baza Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrãri si servicii.

Deja, o istorie zbuciumata

La sfarsitul anului trecut, CNSC a respins contestatia fãcutã de o asociere de firme din Roman si Suceava privind sistarea celei de-a doua licitatii la propunerea comisiei de evaluare din cadrul CJ Vaslui. Firmele participante la licitatie au socilitat unele clarificãri in legãturã cu derularea licitatiei, iar rãspunsurile oferite de specialistii care rãspund de procedurã au fost considerate neclare de cãtre participanti. Pentru cã au fost interpretate diferit de firmele participante, la nivel local, s-a decis anularea licitatiei. În cursul lunii martie 2016, CNSC a anulat rezultatul primei licitatiei publice organizate de CJ Vaslui pentru administrarea gropii ecologice de la Rosiesti si a celor patru statii de transfer (Vaslui, Barlad, Husi si Negresti). Anularea a fost anuntatã in urma formulãrii unei contestatii de cãtre douã firme, din cei patru ofertanti initiali (trei grupuri de firme in asociere si un agent economic individual). Este vorba despre o asociere de firme din Bucuresti si o firmã din Pitesti. Cele douã entitãti perdante au formulat contestatii asupra procedurii de licitatie. Licitatia organizatã pe SEAP a fost castigatã de o asociere de firme din Roman si Suceava.

Proiect de 32 milioane de euro

Sistemului Integrat de Management al Deseurilor Solide – judetul Vaslui a fost demarat la sfarsitul anului 2014 si are o valoare totala de 32 milioane de euro. Este vorba despre trei contracte de lucrãri: groapa ecologicã de la Rosiesti, constructia a patru statii de transfer, precum si inchiderea depozitelor existente in Barlad, Husi si Negresti. Judetul Vaslui a fost impãrtit in cinci zone: Negresti, Vaslui, Husi, Barlad si Rosiesti. Prima celulã de depozitare a deseurilor de la Rosiesti are o intindere de 10 hectare si reprezinta circa 50% din ponderea de executie a proiectului implementat la Rosiesti. O celulã va avea o capacitate de 1,3 milioane tone de deseuri (3.7 megatone), durata de viatã fiind estimatã pe o perioadã de 15 ani. În cadrul proiectului au fost achizitionate si 24 de masini, dintre care 6 autocamioane cu remorcã pentru statiile de transfer si 18 camioane compostoare pentru preluarea selectivã a deseurilor din judet.