Fiscul va monitoriza si ultimul leu din portofelul contribuabilului

joi, mai 4, 2017, 3:00

Ministerul Finantelor extinde utilizarea sistemului informatic „PatrimVen”. Astfel, Fiscul pune la dispozitia autoritãtilor si institutiilor publice un sistem informatic performant, în vederea furnizãrii de servicii cetãtenilor. Practic, serviciile oferite de sistem vizeazã toate veniturile, sursele de venit, conturile, proprietãtile, obligatiile fiscale ale fiecãrui contribuabil. În judetul Vaslui sunt 307 autoritãti si institutii publice cãrora Fiscul le poate furniza servicii prin sistemul informatic.

Utilizarea de cãtre autoritãtile si institutiile publice a sistemului informatic ‘PatrimVen’ se face in baza unui protocol de aderare, care include lista serviciilor disponibile din cadrul sistemului informatic, precum si descrierea interfetelor de acces la acesta. Serviciile disponibile in sistemului informatic sunt: consultarea si transmiterea datelor de identificare a institutiei de credit unde persoana are sau a avut calitatea de titular de cont, consultarea si transmiterea de informatii din declaratiile D112, privind angajatorul, venitul si contributiile de asigurãri sociale retinute de acesta pentru persoana fizicã, transmiterea adeverintei de venit a persoanei fizice, transmiterea informatiilor privind cuantumul si natura veniturilor realizate lunar, pe fiecare sursã de venit, de cãtre persoana fizicã, consultarea si transmiterea informatiilor privind cuantumul si natura veniturilor realizate in ultimii ani fiscali, pe fiecare sursã de venit, de cãtre persoana fizicã, consultarea si transmiterea datelor privind clãdirile, terenurile si vehiculele aflate in proprietatea unei persoane fizice, furnizate de unitãtile administrativteritoriale conform legii, transmiterea certificatului de atestare fiscalã in formã electronicã, transmiterea datelor din declaratiile fiscale depuse de cãtre contribuabil, reprezentand declaratii de impunere si declaratii informative, precum si date din declaratiile recapitulative, transmi – terea situatiilor financiare depuse de cãtre contribuabil.

307 autoritati vor lucra cu sistemul

Autoritãtile si institutiile publice vor desemna persoane din cadrul acestora (maxim douã persoane) cu rol de administrator de interoperabilitate, care vor putea inrola persoane din cadrul institutiei pe care o reprezintã, ca utilizatori ai ‘PatrimVen’. Datele si informatiile furnizate de pãrti sunt supuse secretului fiscal, se utilizeazã si se pãstreazã conform prevederilor legale in vigoare. Prelucrãrile de date cu caracter personal se fac cu respectarea dispozitiilor pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificãrile si completãrile ulterioare. ‘La nivelul judetului Vaslui sunt 307 autoritãti si institutii publice cãrora Ministerul Finantelor le poate furniza servicii prin sistemul informatic, pentru indeplinirea atributiilor specifice ale autoritãtii/institutiei publice. Singura conditie este respectarea procedurii privind aprobarea accesului la serviciile disponibile in cadrul sistemului informatic’, a spus Nelu Sava, directorul Administratiei Judetene a Finantelor Publice (AJFP) Vaslui.