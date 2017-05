Finantistii amenintã cu greva generalã

miercuri, mai 10, 2017, 3:00

Angajatii ANAF sunt decisi sã declanseze greva generalã. Dupã negocierile de sãptãmâna trecutã, de la Bucuresti, sindicalistii au depus mai multe amendamente la legea salarizãrii unice a bugetarilor. Dacã doleantele lor vor fi ignorate de guvernanti, se vor declansa pasii legali pentru actiuni de protest. De la greva japonezã, sindicalistii sunt decisi sã ajungã la greva generalã.

Federatia Nationalã a Sindicatelor din Finante a depus, sãptãmana trecutã, mai multe amendamente la legea salarizãrii unice a bugetarilor. Cererile au fost formulate dupã ce reprezentantii sindicatelor din teritoriu au avut negocieri cu conducerea centralã a Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã (ANAF). Amendamentele au fost depuse la Ministerul Finantelor, la cabinetul premierului si la conducerea ANAF. Valicã Berescu, liderul Sindicatului din cadrul Administratiei Judetene a Finantelor Publice (AJFP) Vaslui, spune cã, in functie de reactia guvernantilor, sindicalistii vor decide cum vor actiona in continuare. ‘În conditiile in care amendamentele depuse de noi nu vor primi un rãspuns corect, atunci vom incepe, conform legii, declansarea conflictului de muncã. Se va actiona de la purtarea de banderole de cãtre angajati panã la declansarea grevei generale. Oamenii sunt in continuare foarte nemultumiti Pe noua lege a salarizãrii, angajatii ANAF vor avea salarii mai mici decat angajatii din administratia publicã localã, sãnãtate sau invãtãmant’, a precizat Valicã Berescu. Legea salarizãrii prevede coeficienti cuprinsi de la 1 la 12, iar angajatii de la Finantele Publice sunt cu salariile sub coeficientul 2. Sindicalistii sustin cã ei se aflã in prima linie a colectãrii veniturilor la bugetul consolidat al statului, insã, cand se pune problema salariilor, trebuie sã stea la coadã si doar sã munceascã. Mai mult, aparatul propriu central din ANAF are coeficientii mult mai mari decat restul angajatilor de la Fisc, ajungandu-se la sume 30-40% mai mari decat cei din teritoriu. Sãptãmana trecutã, circa 250 de angajati ai Fiscului din Arad au declansat un protest spontan, oprind complet lucrul, timp de o orã, din cauza nemultumirilor legate de proiectul legii salarizãrii unice.