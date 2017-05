Finantele stau pe un butoi cu pulbere

joi, mai 4, 2017, 3:00

Salariatii Administratiei Judetene a Finantelor Publice Vaslui sunt la un pas de grevã. Angajatii Fiscului sunt foarte nemultumiti de faptul cã, prin legea unicã a salarizãrii, vor primi printre cele mai mici salarii din rândul bugetarilor. Administratia publicã, ãnvãtãmântul, politia vor avea lefuri mult mai bune decât inspectorii ANAF. Ieri, la Bucuresti, sindicalistii au avut negocieri pe legea salarizãrii. În functie de rezultate, sindicalistii vor decide dacã declanseazã miscãrile de protest.

Angajatii Administratiei Judetene a Finantelor Publice (AJFP) Vaslui sunt nemultumiti de legea salarizãrii unice a bugetarilor. Legea salarizãrii prevede coeficienti cuprinsi de la 1 la 12, iar angajatii de la Finantele Publice sunt cu salariile sub coeficientul 2. Sindicalistii sustin cã ei sunt cei chemati sã colecteze veniturile la bugetul consolidat al statului, insã, cand se pune problema salariilor, trebuie sã stea la coadã si doar sã munceascã. Mai mult, aparatul propriu central din ANAF are coeficientii mult mai mari decat restul angajatilor Fiscului, ajungandu-se la sume 30-40% mai mari decat cei din teritoriu. Valicã Berescu, liderul Sindicatului din cadrul AJFP Vaslui, a fost prezent, ieri, la Bucuresti la negocierile avute cu conducerea centralã a ANAF. ‘Oamenii sunt nemultumiti. Vom vedea ce rezultate primim in urma negocierilor si ce va decide sindicatul nostru la nivel national. Dacã se va decide sã facem grevã, avem de parcurs o serie de pasi proceduraliî, a precizat Valicã Berescu. Practic, pe noua lege a salarizãrii, angajatii ANAF vor avea salarii mai mici decat angajatii din Consiliul Judetean, Politiei si Învãtãmant. La inceputul acestei sãptãmani, circa 250 de angajati ai Fiscului din Arad au declansat un protest spontan, oprind complet lucrul, timp de o orã, din cauza nemultumirilor legate de proiectul legii salarizãrii unice. Cei aproximativ 250 de angajati au oprit munca pentru cã sunt nemultumiti de proiectul legii salarizãrii unice, potrivit cãreia angajatii din teritoriu ar beneficia de coeficienti de indexare a salariilor mai mici decat colegii lor de la centru. Salariatii au mers marti dimineata la serviciu, dar, la inceperea progra mului, intre orele 8.30-9.30, au oprit lucrul. ‘La aflarea coeficientului din legea unicã a salarizãrii, colegii au hotãrat intreruperea spontanã a activitãtii timp de o orã. Suntem foarte nemultumiti. Aceastã lege prevede coeficienti cuprinsi de la 1 la 12, iar noi suntem sub 2, ceea ce ne nemultumeste. Considerãm cã activitatea noastrã nu este cea mai putin importantã dintre toti bugetarii. Iar aparatul propriu din ANAF, aparatul central au coeficientii mult mai mari decat noi, ajungandu-se la sume 30-40 la sutã mai mari decat cei din teritoriu, ceea ce iar ne nemultu meste pe totiî, a declarat, pentru MEDIAFAX, Ioan Trifa, liderul Sindicatului de la AJFP Arad.