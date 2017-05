Final de poveste al Zilelor Culturale ale Bârladului, cu Voltaj în prim plan

marți, mai 23, 2017, 3:00

Cea de-a XXXII-a editie a Zilelor Culturale ale Bârladului (ZCB) s-a încheiat cât se poate de energic, cu un recital extraordinar al îndrãgitei trupe pop-rock Voltaj. Cãlin Goia, solistul atât de iubit de publicul din Bârlad, a energizat piata centralã a orasului, unde s-au strâns câteva mii de localnici care l-au acompaniat, la unison, pe aproape toate piesele interpretate.

Gala editiei din acest an a ZCB a fost cel putin la fel de incãrcatã precum editiile precedente. Practic, toate institutiile de culturã, si nu numai, din oras s-au intrecut in tot felul de evenimente culturale, menite a satisface toate gusturile, dar si publicul de toate varstele. De la expozitii, lansãri de carte, concerte si piese de teatru, panã la spectacole in aer liber, iubitorii de culturã, in orice formã, au avut de unde alege. Însã, si in acest an orasul a asteptat marile concerte publice pregãtite de organizatori, capul de afis constituindu-l recitalurile Silviei Dumitrescu si Soul Music Art sau al trupelor Milenium, Provincialii, Amadeus si Voltaj. De altfel, trupa Voltaj a fost si cea care a incheiat editia 2017 a ZCB, intr-un stil aparte, dar pe deplin gustat de mii de localnici. Cei cinci membri ai formatiei – Oliver Sterian, Valeriu Ionescu, Gabriel Constantin, Adrian Cristescu si solistul Cãlin Goia – au urcat pe scenã in jurul orei 22.15 si au concertat panã aproape de miezul noptii, in ciuda vremii nu tocmai prietenoase. În tot acest timp, ßpiata’ aproape cã a cantat fãrã intrerupere, alãturi de membrii trupei, cele mai consacrate si indrãgite piese lansate in ultimii ani. Totodatã, spectatorii au rãspuns atat de bine la spectacolul oferit de cei de la Voltaj incat au intrat, la un moment dat, in jocul lui Cãlin, care le-a cerut sã il acompanieze intr-un mod inedit, aprinzandu-si lanternele de la telefoanele mobile. De altfel, pe pagina de socializare a formatiei, cei de la Voltaj au postat fotografii din seara concertului de la Barlad. Încã un motiv pentru fanii de toate varstele ai formatiei sã le multumeascã public pentru show-ul oferit. Cat despre cheltuielile legate de eveniment, asa cum s-a intamplat in fiecare an, municipalitatea a anuntat cã le va face publice in zilele urmãtoare, fiind vorba despre cel mai mare eveniment cultural-artistic anual al orasului.