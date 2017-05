Fermierii vasluieni nu se înghesuie la depus cereri de subventii

miercuri, mai 3, 2017, 3:00

Cu douã sãptãmâni înaintea expirãrii termenului final al campaniei de depunere a cererilor unice de platã pentru anul 2017, o treime din cei aproape 23.000 de fermieri vasluieni care ar putea beneficia de aceste subventii agricole nu s-au prezentat încã la APIA! Pentru a veni în sprijinul lor, salariatii Directiei Agricole Judetene se vor deplasa în teritoriu, iar la APIA se va lucra pânã la satisfacerea tuturor cererilor. „Termenul limitã pentru depunerea cererilor unice de platã este 15 mai, termen care nu va mai fi prelungit ca în anii anteriori”, atrage atentia Ministerul Agriculturii.

De la acordarea subventiilor in agriculturã, din fonduri europene sau de la bugetul de stat, unii fermieri, in special cei mari, care au in folosintã suprafete de peste 50 ha, se prezentau la APIA pentru a depune cererile aferente la sfarsitul campaniilor deschise in acest sens. Mai mult, in fiecare an, dupã incheierea campaniei de depunere a cererilor, se mai acorda o perioadã de gratie, in care intarziatii mai puteau face acest lucru, cu plata unei penalitãti de 1%/zi din suma pe care ar fi avut-o de primit. Acest lucru nu se va mai intampla in acest an, dupã ce 2016 a fost ultimul an in care, in extremis, s-a mai acordat perioadã de gratie. Din pãcate, obisnuiti cum erau sã se prezinte la sfarsitul Campaniei, multi dintre fermierii vasluieni nu au respectat programãrile si nu s-au prezentat la centrele APIA, in ciuda tuturor avertismentelor cã vor rãmane fãrã subventii. Asa se face cã, in 2 luni de la demararea Campaniei, din cei 22.841 de fermieri programati s-au prezentat la APIA pentru a depune cerere doar 15.778 fermieri, insumand o suprafatã de 94.615 ha, respectiv 39% dintr-un total de 241.426 ha, cat au fost declarate in campania 2016. Diferenta de suprafatã care nu a fost incã declaratã la APIA reprezintã, in majoritate, marii fermieri care nu au venit incã sã depunã cererile de sprijin pe suprafatã. În aceste conditii, este de asteptat ca, in perioada urmãtoare, la centrele APIA sã fie mare imbulzealã, acolo unde, in doar douã sãptãmani rãmase panã la sfarsitul Campaniei, ar trebui sã se prezinte aproape o treime din totalul fermierilor vasluieni. Dat fiind faptul cã situatia este generalizatã la nivelul intregii tãri, Ministerul Agriculturii a decis sã vinã in sprijinul intarziatilor care riscã sã rãmanã fãrã subventii in acest an. Astfel, ‘potrivit Ordinului nr. 120 din 26.04.2017 emis de cãtre Ministrul Agriculturii si Dezvoltãrii Rurale, Petre Daea, s-au dispus mãsuri de sprijin din partea Directiilor Agricole Judetene (DAJ-uri) pentru asigurarea prezentei tuturor potentialilor beneficiari la toate centrele locale ale APIA in vederea depunerii cererilor unice de platã 2017. Prin urmare, in perioada 2 – 15 mai 2017, salariatii din cadrul Directiei pentru Agriculturã Judeteanã Vaslui se vor deplasa in toate unitãtile administrativ teritoriale de pe raza judetului Vaslui, pentru a lua toate mãsurile ce se impun in vederea urgentãrii si finalizãrii actiunii de depunere a cererilor unice de platã pentru anul 2017, de cãtre potentialii beneficiari, la toate centrele locale ale APIA Vaslui’, anuntã ing. Gigel Crudu, directorul executiv al DAJ Vaslui. Practic angajatii DAJ vor merge prin comune, la fermierii care incã nu au depus cereri, pe care-i vor ajuta la intocmirea documentatiilor, inclusiv prin transportul acestora la primãrii pentru a obtine adeverintele agricole necesare ori a vizualiza aplicatia special pusã la dispozitie. În ceea ce priveste centrele APIA, acestea isi vor prelungi programul de lucru cu publicul, inclusiv, dacã va fi cazul, sambãta si duminica, panã la satisfacerea tuturor solicitantilor din ziua respectivã. Conform Ordinului nr. 18/03.02.2017 emis de Ministrul Agriculturii si Dezvoltãrii Rurale, termenul limitã pentru depunerea cererilor unice de platã este data de 15 mai 2017, orice cerere depusã ulterior nefiind luatã in considerare!