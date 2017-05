Fermierii, asteptati la APIA!

vineri, mai 12, 2017, 3:00

Desi termenul final de depunere a cererilor unice de platã în agriculturã pentru anul 2017 este 15 mai, peste 3.000 de fermieri vasluieni nu au trecut încã pe la centrele APIA pentru a depune cereri aferente unei suprafete de 64.000 ha, un sfert din suprafata agricolã a judetului! Pentru a veni în sprijinul întârziatilor, centrele APIA vor fi deschise si sâmbãtã si duminicã, iar în ultima zi, 15 mai, programul de lucru va fi prelungit pânã la primirea ultimei cereri de platã!

Centrul Judetean al Agentiei de Plãti si Interventie pentru Agriculturã (APIA) Vaslui reaminteste fermierilor cã luni, 15 mai, este ultima zi in care mai pot depune cereri unice de platã pentru anul 2017. De la data demarãrii campaniei de primire a cererilor unice de platã in agriculturã, la nivelul judetului Vaslui, 87,98% dintre fermierii programati in acest sens, procent superior celui inregistrat la nivel national. Panã in prezent au fost depuse un numãr de 19.683 de cereri, fatã de 22.841 depuse anul trecut, insumand o suprafatã totalã de 177.424,64 ha teren agricol. Printre intarziati, sunt multi fermieri care au in folosintã suprafete mari de teren, astfel cã, panã acum, nu au fost depuse cereri pentru peste 64.000 ha, circa un sfert din suprafata agricolã a judetului Vaslui pentru care s-a plãtit subventii in 2016. ‘Pentru a veni in sprijinul fermierilor, in zilele 13 si 14 mai, Centrul Judetean APIA Vaslui, precum si centrele locale din subordine vor functiona dupã programul de lucru normal. Din acelasi considerent, in data de 15 mai, programul de lucru se va prelungi, panã va fi primitã si ultima cerere de platã, astfel incat nici un fermier sã nu plece inainte de a depune cererea. Fermierii care nu vor depune cerere panã la data de 15 mai inclusiv nu vor putea beneficia de subventie pentru anul 2017’, a anuntat Rãzvan Arteni, directorul executiv al APIA Vaslui. Dacã in acest an nu va mai fi nici o perioadã de depunere sub sanctiunea penalitãtilor, in schimb dupã termenul-limitã de depunere a cererii, agricultorii si crescãtorii de animale vor avea la dispozitie douã sãptãmani pentru a aduce modificãri la documentatiile depuse fãrã a fi penalizati.