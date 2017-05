Eveniment caritabil pentru ajutorarea unui bãietel cu Sindrom Angelman, la Bârlad

joi, mai 11, 2017, 3:00

Primãria Municipiului Barlad si ‘A FI!’ – Asociatia Femeilor Întreprinzãtoare din Barlad, organizeazã, sambãtã, 13 mai, incepand cu ora 10.00, evenimentul caritabil ‘A FI!’ – PREZENT ÎN CULTURA BARLÃDEANÃ, DAR SI ÎN VIATA COMUNITÃTII. Actiunea se va desfãsura in fata Teatrului ‘Victor Ion Popa’ si are ca scop strangerea de bani pentru Gabriel George Bãlan, in varstã de 10 ani, diagnosticat cu Sindrom Angelman. ‘Oameni de culturã din Barlad isi vor dona creatiile, pentru ca acestea sã fie vandute in beneficiul acestui copil cu ochii albastri ca cerul senin. Activitatea este cu atat mai importantã cu cat oameni care au muncit luni sau chiar ani pentru creatiile lor au decis sã ni le ofere pentru a ajuta un bãietel a cãrui realitate este complet diferitã de a noastrã. Ne bazãm pe sufletul mare al celor din jurul nostru care, intotdeauna, au sãrit in ajutorul semenilor mai putin privilegiati de soartã’, spune Mioara Timofte, presedintele ‘A FI!’ Barlad. Astfel, scriitorii, artistii plastici, interpretii au decis sã isi uneascã creativitatea si fortele pentru binele unei persoane pe care nu o cunosc si care nu va putea, din nefericire, sã le multumeascã niciodatã. Aici intervine ‘A FI!’, care le multumeste in avans tuturor participantilor decisi sã impãrtãseascã bucuria de a dãrui.