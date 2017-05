«Este prim-ministrul României sau premierul unui singur judet?»

miercuri, mai 31, 2017, 3:00

Deputatul liberal Daniel Olteanu îi transmite premierului Sorin Grindeanu cã România are nevoie de un prim-ministru care sã îsi asume responsabilitatea fatã de toti locuitorii tãrii, în egalã mãsurã, si nu doar fatã de unii dintre acestia, timisorenii, despre situatia cãrora seful Guvernului a cerut sã primeascã zilnic informatii. În cadrul unei declaratii politice sustinute, ieri, în plenul Parlamentului, Daniel Olteanu a atras atentia cã tratamentul discriminatoriu de care au parte vasluienii si locuitorii celorlalte judete care nu se aflã pe agenda primministrului trebuie sã înceteze, cu atât mai mult cu cât nota de platã pentru informarea premierului, de cãtre functionarii de la Palatul Victoria, este achitatã din bani publici.

ßCa parlamentar de Vaslui, sunt nevoit sã iau o atitudine cat se poate de criticã fatã una din ultimele declaratii ale domnului prim-ministru Sorin Grindeanu. ßSunt multe lucruri care mã amuzã, pe care le citesc. Am cerut la cabinet sã imi aducã in fiecare dimineatã lucrurile care s-au intamplat in Timisoara si e normal sã mã intereseze’, a spus premierul, iar dacã exprimarea sa e de inteles din perspectiva originii pe care o are, este inacceptabilã din punctul de vedere al pozitiei pe care o ocupã. Vã intreb, domnule primministru, dacã pozitia dumneavoastrã este una prin care sã vã asumati deschis o discriminare la adresa celorlalte judete ale tãrii? Înteleg cã lucrurile care se intamplã in Timisoara vã amuzã, cel putin in parte. Ce ar trebui sã facem noi, ca vasluieni, pentru a beneficia de aceeasi atentie din partea dumneavoastrã, iar problemele judetului cu cel mai mic PIB pe cap de locuitor sã vã fie aduse la cunostintã in acelasi mod, in fiecare dimineatã? Vã garantez cã nu veti mai fi amuzat. Poate cã, astfel, nu ati mai juca albaneagra, de exemplu, cu realizarea Variantei ocolitoare Barlad, o investitie al cãrei regim il modificati de o lunã la alta. O investitie pentru a cãrei executie nu ati prevãzut fonduri in Legea bugetului de stat, dar presiunea locuitorilor, fãrã indoialã, v-a fãcut acum sã o scoateti la licitatie, in conditiile in care majoritatea politicã a respins inclusiv amendamentele mele cu privire la finantarea ei. Cine sã vã mai inteleagã? Dacã ceea ce se intamplã in Timisoara, domnule prim-ministru, vã amuzã pe alocuri, vreau sã vã spun cã legãtura judetului Vaslui cu vestul, pe DN 2F, se face pe un podet, pe o improvizatie cu o bandã pe sens, asta in situatia in care reusesti sã ajungi cu autoturismul intreg in acest punct. Si credeti-mã, vasluienii nu considerã deloc amuzantã aceastã situatie’, a sustinut Daniel Olteanu. Deputatul liberal a avut un mesaj si pentru liderii PSD si ALDE. ßAtrag atentia domnilor presedinti Liviu Dragnea si Cãlin Popescu Tãriceanu cã noi, vasluienii, nu avem nevoie de un prim-ministru cãruia functionarii ii fac in fiecare dimineatã revista presei din judetul natal, pe banii tuturor romanilor, ci de un prim-ministru al intregii Romanii. Reducerea decalajelor economice si a discrepantelor regionale se face cu un primministru preocupat in aceeasi mãsurã de problemele fiecãrui judet. Vrem si noi, vasluienii, 20 de minute in fiecare dimineatã in agenda premierului, asa cum acesta oferã cu generozitate unui singur judet, pe banii contribuabililor din toatã tara. Zero lei alocati judetului Vaslui, in 2017, pentru executia unor proiecte de infrastructurã, prin fisele de obiectiv ale Ministerului Transporturilor, aratã insã cã Vasluiul este, din pãcate, unul dintre judetele pentru care premierul a decis cã nu-l intereseazã sã primeascã, in fiecare dimineatã, informatiile cu ceea ce se intamplã’, a mai spus deputatul Daniel Olteanu in plenul Parlamentului.