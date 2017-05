Eroii României, comemorati la Cimitirul Eternitatea din Vaslui

vineri, mai 26, 2017, 3:00

Ieri, la Monumentul Eroilor ìPenes Curcanulî, din Cimitirul Eternitatea Vaslui, au avut loc ceremonii militare si religioase, cu prilejul Zilei Eroilor. La festivitãtile dedicate omagierii Eroilor Romaniei au participat si subprefectul judetului, reprezentanti ai autoritãtilor locale si judetene, ai unitãtilor militare, ai institutiilor publice si ai organizatiilor nonguvernamentale, veterani de rãzboi, cadre militare in rezervã si in retragere, precum si profesori si elevi din municipiul Vaslui. Manifestãrile au debutat cu salutarea drapelului de luptã si intonarea Imnului de stat al Romaniei, dupã care a urmat un moment de reculegere, in semn de recunostintã pentru toti cei care si-au pierdut viata pe campul de luptã, pentru credintã, libertate, dreptate si pentru apãrarea tãrii si intregirea neamului. Evenimentul a continuat cu un serviciu religios. Apoi, au fost rostite alocutiuni in memoria Eroilor Romaniei. Activitãtile s-au incheiat cu depuneri de coroane de flori, defilarea si prezentarea onorului, de cãtre Detasamentul de Onoare. Maniifestarea a fost organizat de Institutia Prefectului – Judetul Vaslui, in colaborare cu Primãria Municipiului Vaslui, si cu sprijinul Centrului Militar Judetean Vaslui.