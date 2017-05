Emigratia continuã…

joi, mai 18, 2017, 3:00

Zeci de familii din judetul Vaslui continuã sã plece la lucru in tãrile Uniunii Europene. În acest an, la Agentia Judeteanã pentru Plãti si Inspectie Socialã (AJPIS) Vaslui s-au inregistrat 124 de cereri de platã a alocatiei comunitare in tãrile de rezidentã. Printre statele in care vasluienii s-au angajat legal si solicitã plata alocatiei se numãrã Italia, Austria, Germania, Suedia, Spania, Luxemburg, Irlanda etc. Tot in acest an, 20 de familii din judetul Vaslui s-au reintors in tarã si au formulat cereri pentru a primi din nou alocatia pentru copii plãtitã de cãtre statul roman. Sorin Prepelitã, directorul AJPIS Vaslui, spune cã, anul trecut, 1.578 de beneficiari au inaintat cereri pentru obtinerea de alocatii comunitare, in timp ce 510 familii au cerut repunerea in platã a alocatiilor pentru copii din tarã. De asemenea, in anul 2015, un numãr de 1.219 beneficiari au formulat cereri pentru obtinerea de alocatii comunitare. Potrivit legislatiei europene, pentru fiecare an de platã, se solicitã date despre beneficiarul prestatiei sociale din tara de origine. În functie de situatia existentã, o familie poate primi alocatie in Romania, cand un pãrinte munceste in tarã iar al doilea pãrinte care lucreazã afarã primeste, la randul lui, alocatie din statul respectiv. Din cuantumul alocatiei primite in euro, care de regulã este mai mare, se scade alocatia primitã de la statul roman. Atunci cand ambii pãrinti lucreazã in strãintate, alocatia din tara de origine este sistatã si rãmane in vigoare doar prestatia socialã din locul de rezidentã. Alocatia este sistatã si in situatia in care un pãrinte rãmane in tarã dar nu munceste, prestatia fiind plãtitã doar pãrintelui care este angajat in unul din statele europene. Pentru punerea in aplicare a prevederilor europene in domeniu, in data de 18 ianuarie 2008, a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 42, ordinul comun al ministrilor Muncii, Internelor si Educatiei, care aprobã instructiunile de aplicare a prevederilor Regulamentului nr. 1408, privind aplicarea regimurilor de securitate socialã a salariatilor, lucrãtorilor independenti si membrilor familiilor acestora, care se deplaseazã in interiorul UE.