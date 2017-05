ELEVII VASLUIENI, LOCUL V PE TARÃ LA OLIMPIADA NATIONALÃ DE ISTORIE

joi, mai 11, 2017, 3:00

Echipajul vasluian participant la faza finalã a Olimpiadei Nationale de Istorie a ocupat un loc fruntas, patru dintre componenti fiind rãsplãtiti cu mentiuni sau premii speciale. Alti doi liceeni vasluieni au cîstigat premii importante la o altã Olimpiadã, care a avut faza nationalã zilele trecute, cea de Stiinte Socio Umane. Anul 2017 este, pentru judetul Vaslui, cel mai bogat din punctul de vedere al „recoltei” de premii obtinute la concursurile scolare de anvergurã, având deja un reprezentant inclus în lotul national al Olimpiadei Internationale de Biologie, pe Vlad Gabriel Sâmbotin, elev al Liceului Teoretic „Mihail Kogãlniceanu” Vaslui.

4 din cei 5 componenti ai lotului vasluian la faza finalã a Olimpiadei Nationale de Istorie au reusit sã obtinã rezultate deosebite, cu atat mai remarcabile cu cat la concursul organizat la Buzãu au participat peste 200 de concurenti din intreaga tarã. Mai mult, mentiunile obtinute de Matei Tiplea, clasa a VIII-a, la Scoala Gimnazialã ‘Elena Cuza’ din Vaslui, si Alina Macovei, clasa a XII-a, de la Liceul Tehnologic ‘Nicolae Iorga’ din Negresti, impreunã cu premiile speciale, adjudecate de Matei Tocu, clasa a IX-a, de la Colegiul National ‘Cuza Vodã’ Husi, si Maria Libit, reprezentanta Liceului Teoretic ‘Emil Racovitã’ Vaslui, clasa a X-a, au fãcut ca delegatia vasluianã sã se claseze pe mai mult decat onorabil loc V pe tarã! O altã Olimpiadã Nationalã, cea de Stiinte Socio Umane, a cãrei finalã s-a desfãsurat la Deva, a adus noi rezultate de exceptie pentru reprezentantii judetului Vaslui. Astfel, Mihai Obreja, elev al Colegiului National ‘Gheorghe Rosca Codreanu’ din Barlad a castigat premiul a III-lea la Sociologie, iar Crina Vasilica Ursu, elevã a Liceul Tehnologic ‘Nicolae Iorga’ din Negresti a fost recompensatã cu o mentiune la Psihologie, la categoria destinatã elevilor de clasa a XII-a. ‘Ne bucurã sã vedem cã, de la an la an, creste numãrul premiilor si distinc tiilor obtinute de elevii vasluieni la olimpiadele si concursurile scolare, acest lucru dovedind cresterea calitãtii invãtãmantului vasluian. Pot spune cã 2017 este cel mai bun an din acest punct de vedere, rezultatele obtinute depãsindu-le chiar si pe cele de anul trecut. Nu pot decat sã-i felicit pe elevi, profesori si pãrinti pentru efortul depus si sã le urez mult succes in continuare’, a declarat prof. Gabriela Plãcintã, inspector general al ISJ Vaslui. Judetul Vaslui are deja un reprezentant in loturile nationale ale Romaniei la Olimpiadele Internationale. Este vorba de Vlad Gabriel Simbotin, de la Liceul Teoretic ‘Mihail Kogãlniceanu’ din Vaslui, care a obtinut aprobarea conducerii MENCS privind calificarea directã in lotul national restrans de biologie 2017, fãrã sustinerea probelor de selectie, in conditiile participãrii si calificãrii la etapele anterioare etapei internationale a olimpiadei de biologie si la pregãtirea centralizatã a loturilor. Calificat in lotul national restrans de biologie 2016, pentru participare la olimpiada internationalã de biologie din Vietnam, datoritã evenimentelor politice petrecute in Turcia, pe aeroportul Ataturk din iulie 2017, el sa gãsit in imposibilitatea de a continua zborul cãtre Hanoi, pierzand astfel participarea la olimpiadã. Vlad Gabriel Simbotin a confirmat de altfel rezultatul extraordinar de anul trecut, dupã ce, la editia din acest an a Olimpiadei Interdisciplinare ‘Stiintele Pãmantului’, a obtinut cea de-a 15 medie din concurs, fiind recompensat cu mentiune, si fiind castigãtorul Premiului special la Biologie, dupã ce a obtinut cele mai mari note la aceastã materie. Elevul vasluian a fost, intr-un clasament neoficial, pe primul loc intre liceenii de clasa a XII-a, prin notele obtinute atat la proba practicã, cat si cea teoreticã, care au fost intre primele zece dintre toti participantii! Fiind deja inclus in lot, el nu a mai participat la Olimpiada de Biologie, acolo unde un coleg al sãu de liceu, Mihai Alexandru Gutu, a castigat o mentiune. În acest an, etapa internationalã a Olimpiadei de Biologie se va desfãsura in Marea Britanie, in luna iulie.