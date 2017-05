Elaria e «ilaria»: cea mai micã notã din tarã!

marți, mai 16, 2017, 3:00

Nici a treia încercare a Elariei Hagiu de a cîstiga concursul pentru sefia Casei Judetene de Asigurãri de Sãnãtate Vaslui nu a fost încununatã de succes. Mai mult, partenera de viatã a lui Cãtãlin Botezatu, patronul Teoclinik, a reusit sã se facã de râs, obtinând doar 27 de puncte din 100 posibile, cea mai micã notã dintre candidatii care au participat la concursul organizat, joia trecutã, la CNAS. Nu mirã atât rezultatul rusinos, care se înscrie în linia esecurilor anterioare (în 2012, ea a obtinut la proba scrisã nota 2,90, iar în martie 2016, nota 0!), cât încãpãtînarea cu care Elaria Hagiu vizeazã presedintia CJAS Vaslui! Datã fiind obsesia ei pentru aceastã functie, în ciuda esecurilor ridicole, ne putem întreba dacã nu cumva dorinta sotiei patronului Teoclinik de a sta cu orice pret la „butoanele” sãnãtãtii vasluiene ascunde niste interese oculte. Dacã da, faptul cã a picat examenul este o veste bunã nu doar pentru CJAS si sãnãtatea vasluianã, în general, ci si pentru investitorii privati din domeniu.

Casa Nationalã de Asigurãri de Sãnãtate a organizat un nou concurs pentru ocuparea functiilor de presedinte-director general la Casele Judetene, cea a municipiului Bucuresti si OPSNAJ. Pentru sefia CJAS Vaslui s-a inscris la concurs o singurã candidatã, Elaria Petronela Hagiu, farmacistã sefã a SC Telkafarm Vaslui, farmacie din grupul Teoclinik, unde este si copatroanã alãturi de partenerul ei de viatã, Cãtãlin Botezatu. Reamintim, Elaria Hagiu s-a aflat la a treia incercare in acest sens. La concursurile anterioare, din 2012 si 2016, ea a obtinut note jenante, 2,90, respectiv 0 (zero!), dupã ce a predat foaia goalã. Chiar dacã dosarul profesional i-a permis accesul la proba finalã, dupã ce 6 candidati, din cei 60 inscrisi, au fost respinsi la proba dosarelor, cunostiintele testate la proba scrisã s-au dovedit insuficiente pentru ca Elaria Hagiu sã poatã fi declaratã admisã. În aceeasi notã ca la tentativele anterioare, cea care, cu ardoare, doreste sã tinã fraiele sãnãtãtii vasluiene a obtinut la proba scrisã doar 27 de puncte, din 100 posibile, cea mai micã notã din concurs! Mai bine ar fi luat exemplul a 12 dintre candidati care, imediat dupã ce au vãzut subiectele, au predat foaia, fiind astfel declarati absenti si, astfel, mãcar nu s-au fãcut de ras! Din cate se pare, examenul nu a fost nici mãcar deosebit de greu, catã vreme numãrul candidatilor ale cãror lucrãri au intrunit minimul de 70 de puncte pentru a fi declarati admisi il depãseste pe al celor respinsi. Dupã rezolvarea eventualelor contestatii, candidatii declarati admisi la porba scrisã vor mai avea de trecut un hop, cel al interviului, dupã care vor fi ‘inscãunati’ la conducerea CJAS-urilor. Nu este cazul la Vaslui, acolo unde interimatul va fi asigurat in continuare de Maria Vlasici, cea care ocupã acest post incã din octombrie 2015, atunci cand, in urma actualizãrii indicatorilor de performantã, au expirat contractele de management ale presedintilordirectori generali. Cat despre eterna candidatã Elaria Hagiu, ea va avea sansa ei de a ajunge in postura pe care si-o doreste cu atata ardoare poate la viitorul concurs organizat de CNAS. Panã atunci, ea poate sã se dedice salvãrii clinicii Teoclinik, aflatã incã din 2013, in insolventã, si cãreia creditorii i-au cerut lichidarea patrimoniului, cerere care se va discuta, la Tribunalul Vaslui, in luna septembrie!