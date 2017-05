E.ON si Google lanseazã un parteneriat de dezvoltare a proiectelor bazate pe energia solarã

vineri, mai 5, 2017, 3:00

Platforma digitalã Sunroof simplificã proiectele fotovoltaice pentru clãdirile rezidentiale. Sistemul se bazeazã pe utilizarea Google Earth, Maps, si pe tehnologia de învãtare automatã, fiind pentru prima datã disponibil în afara Statelor Unite ale Americii. E.ON si Google intentioneazã sã extindã aceastã tehnologie pe teritoriul Germaniei. Cei doi parteneri analizeazã posibilitatea ca sistemul sã fie disponibil si pe alte piete din Europa.

E.ON si Google lanseazã un proiect comun pentru sectorul de energie solarã. Practic, cele douã companii vor extinde tehnologia Sunroof in Germania, acolo unde circa sapte milioane de clãdiri beneficiazã de serviciile acestei platforme, inclusiv cele din zonele urbane importante precum Munchen, Berlin, Rhine-Main si Ruhr. Utilizand aceastã tehnologie, proprietarii pot determina cu usurintã si precizie potentialul de capacitate solarã al locuintelor lor si sã initieze proiectul pentru instalarea unui sistem fotovoltaic, prin simpla introducere a adresei locuintei pe pagina web a platformei Sunroof. E.ON, Google si producãtorul de software Tetraeder isi unesc fortele pentru promovarea extinderii utilizãrii energiei solare in Germania. Pagina web Sunroof inglobeazã tehnologiile Google Earth & Maps, modelele 3D, si tehnologia de invãtare automatã (de ex. optimizarea de software automatã) cu scopul de a asigura rãspunsuri cat mai precise. Sunroof calculeazã catã luminã solarã primeste un acoperis pe parcursul unui an, tinand cont de vreme, pozitia soarelui din diferite anotimpuri, mãrimea si panta acoperisului, precum si de umbra pe care o fac clãdirile sau copacii din vecinãtate. Apoi Sunroof ‘converteste’ datele obtinute despre lumina solarã in energie si efectueazã calculul economiilor posibile in privinta costurilor. La lansarea platformei in Germania, Sunroof va fi disponibil exclusiv la adresa de web www.eonsolar. de. Cei interesati nu numai cã vor putea sã afle care este potentialul solar al locuintelor lor, dar vor putea, totodatã, sã beneficieze de un pachet complet care va contine un modul fotovoltaic, o unitate de stocare Aura si serviciul E.ON SolarCloud. În plus, utilizand tehnologia de ‘garantie solarã’, E.ON promite cã un sistem de producere a energiei solare va aduce castigurile financiare scontate, iar compania va asigura compensatiile financiare in cazul unui deficit. ‘Cu ajutorul Sunroof, vom putea sã digitalizãm mai bine vanzãrile sistemelor solare si astfel sã crestem interesul tehnologiilor fotovoltaice. Aceasta demonstreazã in mod clar beneficiile potentiale ale digitalizãrii productiei de energie. Pe langã Sunroof si E.ON SolarCloud, vom dezvolta si produse digitale aditionale pentru a oferi clientilor nostri cel mai mare grad de independentã si sigurantã cu ajutorul sistemelor solare E.ON’, spune Karsten Wildberger, COO al E.ON. În Statele Unite ale Americii, Sunroof este deja folosit din 2015, asigurand suport pentru aproximativ 60 de milioane de clãdiri. În medie, 79 de procente din toate acoperisurile testate s-au dovedit a fi potrivite pentru producerea de energie solarã. Statele din sudul tãrii, cum ar fi Arizona, au obtinut valori maxime de peste 90 de procente, dar chiar si statele din nord, cum ar fi Maine, au obtinut valori de peste 60 de procente, indicand potentialul semnificativ al energiei solare. Acoperisurile din orase ca Houston si Texas ar putea genera in jur de 19.000 GWh de electricitate in fiecare an, ceea ce reprezintã echivalentul cererii de energie a 1,7 milioane de gospodãrii ‘Google utilizeazã de multi ani surse de energie regenerabilã pentru a-si acoperi nevoile din propriile infrastructuri si nu numai. Scopul nostru legat de Sunroof este sã incurajãm mai multi oameni sã beneficieze de potentialul acoperisurilor lor’, explicã Philipp Justus, Vice-Presedinte al Google pentru Germania si Europa Centralã. Pentru inceput, acest instrument online va asigura servicii pentru aproximativ 40 de procente din populatia Germaniei. Pe termen mediu, serviciul va fi extins pentru cat mai multe gospodãrii germane. În paralel, partenerii proiectului analizeazã posibilitatea de a implementa acest sistem si pe alte piete europene. În plus fatã de Sunroof, E.ON si Google au initiat un parteneriat pentru dezvoltarea de start-up-uri precum si in domeniul marketingului digital si al transformãrii digitale.