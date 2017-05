Dupã figura frumoasã de parlamentare, PMP reintrã în campanie electoralã. La tarã!

joi, mai 11, 2017, 3:00

PMP Vaslui este primul partid politic care si-a anuntat oficial intentia de a nominaliza un candidat la conducerea Primãriei Fruntiseni, actualmente fãrã primar din cauza problemelor cu legea ale edilului ales anul trecut.

Numele celui care va intra in cursa electoralã care debuteazã la Fruntiseni peste doar douã saptãmani a fost anuntat intr-o conferintã de presã. Întalnirea a fost convocatã la sediul PMP Barlad de presedintele organizatiei locale, Ionel Spiridon. Acesta a spus, incã din deschidere, cã toatã organizatia pe care o conduce, sub coordonarea celei judetene, isi va doza toate eforturile pentru castigarea primãriei din Fruntiseni. ‘Ce-i drept, in vara anului trecut, candidatul pe care l-a avut formatiunea noastrã nu a putut fi sprijinit atat cat am fi vrut pentru simplul motiv cã toatã lumea a fost angrenatã in campaniile electorale locale din tot judetul. De aceastã datã, lucrurile vor sta altfel, in sensul cã il vom sustine pe candidatul nostru cu tot stafful de campanie, de la judet, dar mai ales de la Barlad. Si asta doar pentru cã avem un candidat foarte bine pregãtit, bine cunoscut in comunã, om al satului si singurul care poate face ceva pentru acele locuri, parcã uitate de lume. Vorbim despre domnul Anton Gheorghe, pe care sperãm sã il vedem primar pe data de 1 iunie, cand vor avea loc alegerile din Fruntiseni’, a spus Spiridon. Candidatul PMP a luat ‘taurul de coarne’ imediat ce i s-a ridicat mingea la fileu si si-a inceput prezentarea cu un regret personal, putin anticipat. ‘Mie, personal, imi pare rãu de faptul cã toatã comuna Fruntiseni a pierdut degeaba un an de administratie localã, dintr-un simplu motiv: cei de la PSD i-au mintit, anul trecut, pe oamenii din comunã, cã au cel mai bun candidat, desi stiau foarte bine ce probleme cu legea are acesta, incã din 2013. Eu, spre deosebire de orice candidat ar apãrea in Fruntiseni – pentru cã incã nu stiu niciunul – mã pot prezenta cu sinceritate in fata oricãrui concetãtean de-al meu. Am aceastã abilitate, intrucat am lucrat peste 30 de ani la CFR, la Siguranta Circulatiei, deci nu imi pot permite sã fiu altfel decat corect. Si, in plus, intru in lupta electoralã, pentru cã stiu cã Fruntiseniul este o comunã foarte grea, cu probleme foarte grele, dar la care le pot gãsi rezolvãri numai cu ajutorul oamenilor, care nu mai meritã niciun minut sã nu fie bãgati in seamã’, a spus candidatul Anton Gheorghe. Despre programul electoral al candidatului, in amãnunt, cei doi au spus cã vor vorbi pe larg dupã data de 25 mai, cand, oficial, va fi dat startul campaniei din comuna Fruntiseni. Panã atunci, dupã cum a mai afirmat Spiridon, toatã energia organizatiei judetene va fi canalizatã in jurul lui Anton, pentru a se asigura cã PMP va scoate cel mai bun rezultat, in fata principalilor adversari de la PNL si PSD, care si-au anuntat deja intentia de a participa la algeri cu candidati proprii.