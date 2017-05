Dumitru Buzatu, ales vicepresedinte al UNCJR

joi, mai 25, 2017, 3:00

Dumitru Buzatu, presedintele Consiliului Judetean Vaslui, a fost ales, marti, în functia de vicepresedinte al Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din România, în cadrul aceleiasi sedinte, Marian Oprisan, presedintele CJ Vrancea, fiind reconfirmat în functia de presedinte al Uniunii.

Presedintele Consiliului Judetean Vrancea, Marian Oprisan a fost reales presedinte al Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene (UNCJR) in urma sedintei Adunãrii Generale care a avut loc marti, 23 mai, la salonul ßDimitrie Cantemir’ din Senatul Romaniei. Marian Oprisan a fost propus pentru un nou mandat de cãtre presedintele CJ Neamt, Ionel Arsene, aceasta fiind, de altfel, singura propunere formulatã de cãtre presedintii prezenti la Adunarea Generalã. Au fost exprimate un numãr de 33 de voturi, Marian Oprisan fiind ales presedinte cu 31 de voturi. 2 voturi au fost declarate nule. ßVã multumesc pentru incredere’, a transmis Marian Oprisan colegilor din cadrul UNCJR dupã obtinerea unui nou mandat. În cadrul Adunãrii Generale au fost alesi si vicepresedintii UNCJR. Acestia sunt Dãnut Ionel Cristescu, presedintele CJ Dambovita, Cãlin Ionel Dobra, presedintele CJ Timis, Ion Prioteasa, presedintele CJ Dolj, Tiberiu Marc, presedintele CJ Sãlaj, Gabriel Valter Zetea, presedintele CJ Maramures, Marian Petrache, presedintele CJ Ilfov, Dumitru Buzatu, presedintele CJ Vaslui, Vasile Iliutã, presedintele CJ Cãlãrasi, Petre Emanoil Neagu, presedintele CJ Buzãu, Tamas Sandor, presedintele CJ Covasna, Borboly Csaba, presedintele CJ Harghita.

Grindeanu, mesaj catre presedintii CJ

Presedintii de Consilii judetene ‘fac potecã’ la Bucuresti si depun ßmunti de documentatii’ pentru fonduri europene, a afirmat marti, in cadrul lucrãrilor Adunãrii Generale a UNCJR, premierul Sorin Grindeanu, precizand cã lucrurile sunt pe cale sã fie rezolvate. ßÎn continuare, faceti potecã la Bucuresti, in continuare, depuneti munti de documentatii pentru fonduri europene, pe care trebuie sã le semnati filã cu filã, cel putin asta a fost experienta mea in decembrie ca fost presedinte de consiliu judetean. (…) Am discutat impreunã cu doamna vicepremier, cu doamna ministru Plumb, impreunã si cu doamna Corina Cretu, cu reprezentanti ai Comisiei Europene. Lucrurile sunt pe cale a fi rezolvate. Unele dintre ele au fost deja simplificate, pentru cã toatã aceastã birocratizare duce la foarte mult timp pierdut’, le-a transmis Grindeanu participantilor la Adunarea Generalã a UNCJR. Totodatã, seful Guvernului a spus cã sunt probleme, in continuare, in legãturã cu modul in care se fac achizitiile publice. ßTrebuie sã iesim din acest cerc vicios, pentru cã nu se pot bloca in continuare proiectele strategice de care Romania are nevoie, judetele pe care le reprezentati au nevoie. Cetãtenii, in final, au nevoie de aceste proiecte. Pentru cã, in toti acesti ani, atunci cand nu ne-am impiedicat de ursi, de exemplu, pe tronsonul de autostradã dintre Lugoj si Deva, sau de castori sau de broaste testoase, de lilieci… Avem contestatari ßde meserie’, pe de altã parte, care la randul lor blocheazã proiecte importante, proiecte strategice (…) pentru dezvoltarea comunitãtilor’, a declarat Grindeanu. Potrivit sefului Executivului, dacã este nevoie, va fi schimbatã legea. ßTrebuie sã rezolvãm aceastã problemã o datã pentru totdeauna si sã schimbãm legea, dacã este nevoie, pentru cã romanii nu mai pot inghiti la nesfarsit autostrãzi, ca sã dau un exemplu, desenate cu carioca pe tablã, trebuie sã le vadã, trebuie ca aceste autostrãzi sã existe. Investitorii vor sã transporte ceea ce produc mai repede si mai sigur, au nevoie de aceastã infrastructurã’, a punctat Grindeanu.