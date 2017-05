Doina Silistru cere repunerea în termen a persoanelor deposedate de imobile, ANRP refuzã

luni, mai 8, 2017, 3:00

Situatia imobilelor confiscate de comunisti si nerestituite încã proprietarilor vasluieni s-a aflat în atentia senatorului PSD Doina Silistru, parlamentarul adresând o înterpelare premierului Sorin Grindeanu. Din pãcate pentru proprietari, rãspunsul a fost negativ: repunerea în termen a persoanelor deposedate de imobile care nu au fost despãgubite conform Legii 10/2001 nu este posibilã.

În data de 14 februarie 2001, intra in vigoare Legea 10, de restituire a proprietãtilor con fiscate in perioada co – munistã, ai cãror vechi proprietari nu beneficiaserã de alte prevederi anterioare. Termenul initial de depunere a notificãrilor a fost prelungit de la 6 luni la 1 an, panã pe 14 februarie 2002, insã multora dintre cei aflati in drept fie nu li s-a rezolvat problema, fie nu au avut cunostiintã de prevederile legale. La Vaslui, este vorba de 647 notificãri depuse, cãrora li se adaugã alte circa 50 de persoane care nu au stiut despre Legea restituirilor. Situatia lor s-a aflat in atentia senatorului PSD Doina Silistru, care l-a interpelat pe prim-ministrul Sorin Grindeanu in legãturã cu o posibilã repunere in termen a persoanelor depo – sedate de imobile in mod abuziv. Rãspunsul a venit din partea ANRP, al cãrui vicepresedinte Alexadru Bala a arãtat cã 'desi Legea nr. 10/2001 a suferit modificãri succesive, atat prin Legea nr. 247/2005, cat si prin Legea nr. 165/2013, legiuitorul (Parlamentul, n.r.) nu a mai acordat un nou termen pentru depunerea notificãrilor potrivit acestui act normativ. Aceastã abordare a fost determinatã de faptul cã o mare parte a imobilelor pentru care nu s-a formulat notificare, precum si cele care nu s-au restituit in naturã fie au fost acordate in compensare altor notificatori, ca mãsurã reparatorie in temeiul acestui act normativ, fie au fost instrãinate potrivit legislatiei in vigoare'. Din cauza aspectelor mentionate, ANRP considerã cã prin acordarea de noi termene de depunere de notificãri s-ar aduce atingere stabilitãtii raporturilor juridice generate de aplicarea Legii 10/2001, in unele cazuri existand chiar decizii judecãtoresti defini – tive in acest sens, iar bugetul de stat ar fi grevat de noi cheltuieli in cazul acordãrii unor eventuale despãgubiri bãnesti celor care nu si-au primit proprietãtile confis – cate inapoi. Mai mult, procesul de restituire s-ar prelungi la nesfarsit, cu problemele inerente care s-ar genera, fapt amendat de Curtea Constitutionalã printro decizie din 2004, in care se aratã cã 'Exercitarea unui drept de cãtre titularul sãu nu poate avea loc decat intrun anumit cadru, prestabilit de legiuitor, cu respectarea unor exigente, intre care si stabilirea unor termene, dupã a cãrui expirare, valorificarea respectivului drept nu mai este posibilã'.