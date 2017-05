Doar patru zile pentru înscrierea în competitia Euro Quiz

marți, mai 30, 2017, 3:00

Elevii de clasa a VI-a din judetul Vaslui mai au la dispozitie patru zile pentru a se înscrie în concursul Euro Quiz, organizat de Reprezentanta Comisiei Europene în România.

Competitia Euro Quiz este o activitate antrenantã si educativã, deschisã tuturor elevilor din scolile gimnaziale nationale, de la clasa a VI-a. Scopul sãu este de a spori si de a consolida in randul elevilor cunostintele despre Uniunea Europeanã si de a dezvolta abilitãtile de lucru in echipã. Concursul se concentreazã pe valorile Uniunii Europene, institutiile europene, istorie, geografie, artã si gastronomie. La concurs participã echipe formate din patru copii de clasa a VI-a, condusi de un profesor coordonator. Pentru a se inscrie, profesorii trebuie sã acceseze platforma online, http://europacasanoastra.ro/euroquiz/, panã vineri, 2 iunie, ora 12:00, in timp ce competitia online va avea loc pe 9 iunie, ora 11:00. Cele mai bune douã echipe vor fi invitate sã participe in etapa finalã, difuzatã pe postul national de televiziune. Castigãtorii etapei finale vor fi premiati cu biciclete, iar profesorii vor primi genti practice de cãlãtorie. Între timp, echipa ßEuropa, casa noastrã’ desfãsoarã 10 vizite in scoli din 10 judete ale tãrii, si anume: Giurgiu, Teleorman, Ialomita, Vaslui, Brãila, Galati, Cãlãrasi, Buzãu, Tulcea si Constanta. Concursul Euro Quiz face parte din initiativa Europa, casa noastrã, o campanie educationalã pe teme europene, dezvoltatã de Reprezentanta Comisiei Europene in Romania.