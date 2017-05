Doar pânã la sfârsitul lunii primãriile mai pot solicita finantarea lucrãrilor de înregistrare sistematicã

marți, mai 16, 2017, 3:00

Doar un sfert din UAT-urile vasluiene au încheiat contracte cu OCPI pentru finantarea lucrãrililor de înregistrare sistematicã a terenurilor din extravilan si a terenurilor care fac obiectul proiectelor de infrastructurã de interes national (autostrãzi, retele electrice, retele de transport gaz). Dacã vor sã obtinã aceastã finantare gratuitã, celelalte UAT-uri mai au timp sã încheie contracte pânã la sfârsitul lunii mai.

Primãriile care nu au mai beneficiat de fonduri pentru realizarea cadastrului general vor putea accesa anul acesta fonduri nerambursabile prin intermediul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliarã, dacã vor incheia, panã la sfarsitul lunii mai, contracte in acest sens. În 2017, suma acordatã este de 150.000 de lei/UAT, fatã de 135.000 de lei/UAT in 2016. Totodatã, potrivit modifi cãrilor aduse Legii cadastrului si publicitãtii imobiliare, incepand din 2017, con – tractele de finantare sunt multianu – ale, ceea ce inseamnã cã primãriile nu pierd banii dacã nu finalizeazã lucrãrile panã la sfarsitul anului. Finantarea lucrãrilor de inregis – trare sistematicã la nivel de sectoare cadastrale din extravilan, si prin exceptie, din intravilan, se realizeazã in baza unui contract de finantare incheiat de OCPI cu fiecare UAT solicitantã, aceasta panã la sfarsitul lunii mai 2017. Dupã semnarea contractelor de finantare, UAT-urile vor incheia contracte de achizitie a serviciilor de inregistrare sistematicã, a cãror procedurã va fi derulatã de acestea, iar transferul fondurilor cãtre primãrii va fi efectuat dupã deschiderea cãrtilor funciare aferente imobilelor receptionate. Programul national de cadastru si carte funciarã 2015-2023 are ca obiectiv principal inregistrarea gra – tuitã a tuturor imobilelor (terenuri, clãdiri si apartamente) din Romania in Sistemul integrat de cadastru si carte funciarã. PNCCF este finantat din veniturile proprii ale ANCPI in sumã de 4.050.885 mii lei (aproxi mativ 900 milioane euro), din fonduri externe nerambursabile obti nute prin Programul Opera tional Regional 2014- 2020, in cuan tum de 1.408.010 mii lei (aproxi mativ 312 milioane euro). ANCPI a publicat, recent, pe pagina internet lista localitãtilor in care se face cadastru gratuit pentru cetãteni dar si cea in care s-a finalizat inregistrarea sistematicã. Potrivit ANCPI, in prezent se desfã soarã lucrãri de cadastru gratuit in peste 800 de localitãti din 36 de judete, cele mai multe, peste 700, fiind lucrãri in extravilan, iar in restul, inregistrarea proprietãtilor se face la nivelul intregii localitãti. În judetul Vaslui, in doar 23 de UAT-uri (Arsura, Bãcani, Bãcesti, Blãgesti, Bogdãnesti, Botesti, Codãesti, Costesti, Delesti, Dranceni, Duda-Epureni, Grivita, Oltenesti, Pogana, Rebricea, Rosiesti, Stãnilesti, Suletea, Tãtãrãni, Vãleni, Viisoara, Vinderei si Zãpodeni) se desfãsoarã deja astfel de lucrãri de sistematizare decontate prin PNCCF. Din cele 36 de judete ale cãror UAT-uri au accesat astfel de fonduri, Vasluiul este undeva la jumãtatea clasamentului, dat fiind cã, in Bacãu, de exemplu, 72 de UAT-uri executã lucrãri de sistematizare, În Timis, 62 UAT-uri, iar in Alba, Dolj, Galati sau Mures numãrul UAT-urilor depãseste 50! De la demararea actiunii de sistematizare in cadrul PNCCF, doar 25 de comune din intreaga tarã au finalizat aceastã actiune, niciuna din judetul Vaslui, si, de la inceputul Programului National au fost deschise, gratuit pentru cetãteni, aproape 270.000 de cãrti funciare. Dintre acestea, aproape 130.000 au fost inregistrate numai in cursul anului trecut. ‘În 2017, ANCPI poate finanta din veniturile proprii lucrãri de inregistrare sistematicã la nivel de sector cadastral pentru 2.949 de UATuri, pentru efectuarea cadastrului general, gratuit pentru cetãteni. Panã la sfarsitul anului trecut, dintre cele 2.960 de primãrii eligibile, doar 1.100 au incheiat contracte de prestãri servicii de inregistrare sistematicã’, au anuntat reprezentantii ANCPI. Cetãtenii trebuie sã colaboreze cu echipele care vor face mãsurãtori, sã le permitã accesul pe proprietate si sã le inmaneze copiile documentelor care atestã dreptul de proprietate. De asemenea, este important ca oamenii sã verifice, la primãrie, informatiile privitoare la imobilele pe care le detin, in etapa de publicare a documentelor tehnice cadastrale. Proprietarii pot depune cerere de rectificare dacã datele publicate nu sunt corecte.