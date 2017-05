Despãgubiri de poveste. La propriu!

luni, mai 8, 2017, 3:00

Fermierii vasluieni nu îsi mai fac iluzii în ceea ce priveste despãgubirea culturilor agricole distruse de frig. Desi ninsorile si temperaturile scãzute au lovit puternic în întreg sectorul agricol, producãtorii au raportat doar 95 hectare calamitate. Agricultorii sustin cã, în ultimii ani, în loc de despãgubiri pentru diversele calamitãti care au lovit judetul, au parte doar de povesti.

Cu toate cã ninsorile si temperaturile negative de la sfarsitul lunii aprilie au provocat pagube importante, doar trei comune au trimis la Directia pentru Agriculturã a Judetului (DAJ) Vaslui listele cu suprafetele calimitate. Este vorba despre Rebricea, Albesti si Solesti, care au raportat 95 de hectare afectate de conditiile meteo nefavorabile. Este vorba despre 73 hectare de livezi, 20 de hectare cu rapitã si 2 hectare cu legume in camp si in spatii protejate. ‘Este posibil ca unii fermieri, mai ales cei cu livezi, sã fie asigurati si sã meargã direct la societãtile de asigurare. De asemenea, este posibil ca pierderile sã fie nesemnificative, de 10-15%, iar fermierii sã nu mai declare suprafetele afectate. Noi, panã la aceastã datã, am primit doar suprafata de 95 de hectare’, a spus Gigel Crudu, directorul DAJ Vaslui. În perioada 20-23 aprilie 2017, un viscol puternic a lovit Moldova, inclusiv judetul Vaslui, ninsorile abundente si temperaturile sub pragul inghetului lovind sever culturile agricole.

Despagubirile, o problema de imagine

Viorel Humã, fermier in zona Vulturesti – Stefan cel Mare, spune cã ninsorile nu fac deloc bine, ba chiar pot conduce la compromiterea totalã a culturilor agricole. Livezile, rapita, floarea-soarelui, mazãrea, chiar si graul, care in aceastã perioadã este in vegetatie de alungire a paiului, suferã din cauza frigului si riscã sã se ofileascã. Cat priveste posibilitatea ca fermierii sã fie despãgubiti de stat pentru pierderile provocate de inghet, sansele sunt foarte mici. ìProblema este gravã. Cat despre despãgubiri, toatã lumea ne spune povesti, ca sã dea bine. Eu fac parte si din Grupul de Actiune Localã din zona noastrã. Cei care au accesat proiecte cu finantare europeanã siau fãcut un plan de afaceri, unde siau asumat cã vor obtine anumite productii. Ce fac in aceste conditii, cand recoltele vor fi mult diminuate, dau banii inapoi?!’, a intrebat Viorel Humã. Un alt fermier, Dan Hurduc, membru in conducerea Asociatiei Grup Est Husi, explica, la vremea respectivã, ce urmãri vor avea temperaturile negative. ‘Vor fi efecte negative maxime. Culturile care s-au semãnat nu vor rãsãri, din diferite cauze. Se va forma o crustã si nu va piermite plantelor sã rãsarã, umiditatea prea mare va conduce la putrezirea semintelor, frigul din sol va intarzia mult rãsãrirea. Nici nu vreau sã mã gandesc. Florile la pomi la aceste temperaturi vor suferi si vom avea fructe foarte putine. La aceste temperaturi, la vita-de-vie cred cã vor fi probleme doar la plantatiile din vãi’, a spus Dan Hurduc.